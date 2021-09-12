Kadına şiddete karşı sahaya indiler - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir araya gelen çoğu ev hanımı 25 kadın, kendi mahalle takımını oluşturarak futbola başladı. Kadın sporcularının takım formalarında ise Özgecan Aslan, Emine Bulut, Fatma Şengül, Esin Işık, Helin Palandöken gibi öldürülen kadınların isimleri yer alıyor. Bazı formalarda ise "Adı yok" yazısı bulunuyor.

Aliağa Siteler Mahallesi'ndeki kadınlar, kadına yönelik şiddete tepkilerini göstermek için futbolu seçti. Kadınların dayanışmasına Aliağa Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik öncülük etti. Şiddete futbol aracılığıyla dikkat çekmek isteyen Divrik'in çağrısına çoğu ev hanımı 25 kadın destek verdi. Takım kuran kadınlar düzenli olarak bir araya gelip antrenman yapıyor, maçlar düzenliyor. Kimisi maça gelmek için iş yerlerinden izin alıyor, kimi çocuklarını da alıp hep birlikte halı sahanın yolunu tutuyor. Mahalle sakinleri de takımın maçlarını izleyip tezahüratlarıyla takıma destek veriyor. Kadın futbol takımının formaları ise dikkat çekiyor. Özgecan Aslan, Emine Bulut, Fatma Şengül, Esin Işık, Helin Palandöken gibi öldürülen kadınların isimleri, formaların üzerinde yer alırken, bazı formalarda ise "Adı yok" yazısı bulunuyor.

"Kadına şiddete 'dur' diyoruz"

Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik, kadına karşı şiddete ve tüm şiddet olaylarına karşı oldukları için böyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Siteler Mahallesi Muhtarlığı olarak kadına şiddete 'dur' diyoruz. Tüm kadınlarımızı sahalara bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan KADES uygulamasını lütfen cep telefonlarımıza indirelim. Şiddetin nerede ne zaman başımıza geleceğini bilemeyiz. Bu projeye desteklerinden dolayı mahalle sakinlerine, ailelerine, kadınların eşlerine ve projeyi destekleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ederiz" dedi.

"Formalarımızın ağırlığının farkındayız"

Futbol takımında oynayan Merve Sarıgül, "Futbol denilince sadece erkeklerin akla gelmemesini istiyoruz. Üzerlerimizde taşıdığımız formalar gerçekten ağırlığı, anlamı çok yüksek olan formalar. Her oyuncun arkasında katledilmiş kadınların isimleri var. Arkadaşlarım ile birlikte taşıdığımız formanın anlamını bilerek sahaya çıkıyoruz. Bizler bugün burada katledilmiş kadınları temsil etmek için sahadayız. Çoğumuz ev hanımı, bazılarımız çalışıyor. İstiyoruz ki toplumda sadece futbol deyince akla erkekler gelmesin. Erkeklerin yapabildiği her şeyi kadınların da yapabildiğini göstermek istiyoruz. Yeşil sahalar sadece erkeklere ait değil. Aynı zamanda kadınların da. Formalarımızın arkasında bugüne kadar şiddete maruz kalmış onlarca kadın var ama birkaç tanesini yaşatmak için formalarımızın arkasında taşıyoruz. Hepimiz formalarımızın ağırlığının farkındayız. İstiyoruz ki burada bizi izleyen insanların üç beş tanesinin de olsa hafızasını tazeleyebilmek ve kadına karşı şiddeti önleyebilmek. Bizler burada fedakarlık yapıyoruz. Çoğumuzun çoluğu çocuğu var. Çoğumuz işinden feragat edip geliyor. Umarız insanlar da bizlere destek olur. Sahalar sadece erkeklere kalmaz, hayat sadece erkeklere kalmaz. Kadınlarından var olduğunu, el üstünde taşınması gerektiğini herkese ispatlayabiliriz" diye konuştu.

"İlk kadın futbol takımız kuruldu"

Siteler Mahallesi kadının futbol takımın kurulduğu bu yana desteklerini esirgemeyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kadınların her alanda olduğu gibi futbol da kendilerini gösterdiklerini, ülkemizde birçok futbol oynayan kadınların olduğunu söyledi. Başkan Acar, "Aliağamızda Siteler Mahalle Muhtarlığımızın öncülüğünde ilk kadın futbol takımız kuruldu. Kadınlar bugün de antrenmanlarını gerçekleştirdi. İddialı bir şekilde hazırlanıyorlar. Aliağamız için bu önemli bir farkındalık. Kadınlarımız her alanda olduğu gibi futbolda da hakikatten başarılı" ifadelerini kullandı. - İZMİR