Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalık - Son Dakika

Amasya'da bir işletme sahibi, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için personellerinin giysilerinin arkasına ve önüne şiddet gören kadınların isimlerini yazdırdı.

Müşterilerine bu şekilde hizmet eden garsonları gören vatandaşlar da uygulamadan gayet memnun. İşletme sahibi Ali Ertürk, "Uzun zamandır bu tür olaylara karşı ben kendi kişisel hesaplarımdan da algı oluşturmaya çalıştım. Bu yıl da koronadan dolayı toplumsal algıları düşünecek çok zamanımız olduğu için böyle bir düşünceye karar verdik. Personelimizin tişörtlerinin ön ve arka yüzünde kadına şiddete hayır propagandasıyla oluşturabilmek, hem müşterilerle olsun hem de sosyal ağda böyle bir şeye karar verdik. Aynı bu süreç içinde şuna üzülmüşümdür. Tişörtlerimizi sipariş verip, beklediğimizde dahi Pınar Gültekin cinayeti işlendi. 15 günlük süreçte bile 4-5 tane daha isim ekleyebiliyorduk. Bu çok üzücü oldu benim için. Olabildiğince burada müşterilerimizden ziyade daha çok ben bunu Amasya için yaptım, umarım daha çok yerlere de ulaşır" dedi.

Müşterilerden Mehmet Dirican, "Bu uygulama çok güzel, kadına şiddete karşı güzel bir proje geliştirmişler. Çalışanların tişörtlerine şiddete uğrayan kadınların isimlerini yazmışlar. Gerçekten dikkat çekici" şeklinde konuştu.

"Kadınlarımız bize Allah'ın emaneti"

Bir diğer müşteri Fırat Gökhan Ateş ise, "İşletmenin uygulaması kadına şiddete karşı bir farkındalık oluşturmuş. Kadınlarımız bize Allah'ın emanetidir. Onlara kalkan eller kırılsın. Kadına el kaldırmak erkek adamın işi değildir zaten, aciz adamın işi" ifadelerini kullandı. - AMASYA