Son Dakika Haberleri: Kadına Şiddete Mahkeme Acımadı

Kadına Şiddete Mahkeme Acımadı

30 dakika önce

Kayseri'de kendisini aldattığını düşündüğü 25 yaşındaki eşini tabanca ile vurarak ağır yaralayan 31 yaşındaki kocaya 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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Kayseri'de kendisini aldattığını düşündüğü 25 yaşındaki eşini tabanca ile vurarak ağır yaralayan 31 yaşındaki kocaya 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İddianamede, 24 Eylül 2019'da Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre şüpheli S.D.'nin uyuşturucu madde kullandığı ifade edildi. Bu yüzden zaman zaman resmi nikahlı eşi E.D. ile S.D. arasında tartışma çıkıyordu. Olay tarihinde E.D.'nin alışverişin fişini kaybetmesi sonucu yine tartışma çıktı. Boşanma aşamasında olan çiftin tartışması kavgaya dönüşünce S.D. belinden çıkardığı tabanca ile E.D.'ye ateş etti, bıçağı boğazına ve sırtına dayayarak tehdit etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan E.D.'nin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, birden fazla kemik kırığının tespit edildiği öğrenilirken, yakalanan şüpheli S.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık S.D.(31), mağdur kadın E.D.(25) ve avukatlar hazır bulundu.

Mağdur kadın E.D. eşinden şikayetçi olmadığını, olay günü tartıştıklarını ve daha sonra barıştıklarını söyledi.

"İkinci bir şans istiyorum"

Tutuklu sanık S.D. ise soruşturma sırasındaki ifadesinde eşinin kendisini aldatmasını düşündüğünden dolayı zaman zaman aralarında tartışma çıktığını söyleyerek, gece geç saatlerde eşini kendisini aldattığı şahıs ile telefonda görüştüğü sırada yakaladığını belirterek, "Uyuşturucu kullanıcısıyım, uyuşturucunun etkisiyle bir anlık kıskançlık yüzünden kuru sıkı tabanca ile bir el ateş ettim. Daha sonra evden ayrıldım, tabancayı da Tavlusun Mahallesi'nden geçtiğim sırada attım. Çok pişmanım, kendim için değil, iki çocuğum için ikinci bir şans istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.D.'ye 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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