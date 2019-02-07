Kadına Şiddete Men!
2 saat önce
North Queensland Cowboys kulübü, Ocak ayında bir kumarhanede partnerine fiziksel şiddette bulunduğu ortaya çıkan Ben Barba'yı takımdan kovdu.
North Queensland
Cowboys kulübü, Ocak ayında bir kumarhanede partnerine fiziksel şiddette bulunduğu ortaya çıkan Ben Barba'yı takımdan kovdu. Queensland polisi de olayı soruştururken, Ulusal Ragbi Ligi (NRL) de harekete geçti. Barba konuyla ilgili yorum yapmazken, NRL Yönetim Kurulu Başkanı Todd Greebeng olayla ilgili olarak, "Kadına şiddeti gördüğümüzde ona karşı en sert önlemi almak zorundayız. Barba kendine yeni tatil ayarlabayilir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:55
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