Son Dakika Haberleri: Kadına Şiddete Men!

Kadına Şiddete Men!

2 saat önce

North Queensland Cowboys kulübü, Ocak ayında bir kumarhanede partnerine fiziksel şiddette bulunduğu ortaya çıkan Ben Barba'yı takımdan kovdu.

Kadına Şiddete Men!, System.String[]
North Queensland Cowboys kulübü, Ocak ayında bir kumarhanede partnerine fiziksel şiddette bulunduğu ortaya çıkan Ben Barba'yı takımdan kovdu. Queensland polisi de olayı soruştururken, Ulusal Ragbi Ligi (NRL) de harekete geçti. Barba konuyla ilgili yorum yapmazken, NRL Yönetim Kurulu Başkanı Todd Greebeng olayla ilgili olarak, "Kadına şiddeti gördüğümüzde ona karşı en sert önlemi almak zorundayız. Barba kendine yeni tatil ayarlabayilir." dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:55 

Queensland, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ocak'ta 123 Bin Turistin Ziyaret Ettiği Kapadokya, Son 10 Yılın Rekorunu Kırdı Babasını Kaybeden Seray Kaya, Mesajıyla Gözyaşlarına Boğdu

Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 16:07:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadına Şiddete Men!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]