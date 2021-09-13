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Kadına şiddete organik ürünlü tasarımlarıyla dikkat çekiyor - Son Dakika

Kadına şiddete organik ürünlü tasarımlarıyla dikkat çekiyor

13.09.2021 09:38
Kadına şiddete organik ürünlü tasarımlarıyla dikkat çekiyor, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü doktora eğitimine devam eden Özlem Kalmaz, organik sertifikalı ürünlerden oluşturduğu eseriyle katıldığı Floransa Bienali Yarışmasında 15 finalistten biri oldu.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü doktora eğitimine devam eden Özlem Kalmaz, organik sertifikalı ürünlerden oluşturduğu eseriyle katıldığı Floransa Bienali Yarışmasında 15 finalistten biri oldu. Kalmaz'ın kadına şiddet sorununa dikkat çektiği ve tamamen organik ürünlerle ortaya koyduğu eseri, 23-31 Ekim tarihlerinde 13. Floransa Bienalinde dijital olarak sergilenecek.

13. Floransa Bienali'nin "Sonsuz Kadınlık, Sonsuz Değişim, Çağdaş Sanat ve Tasarımda Kadınlık" temasını yorumlamak üzere sanatçılara açık çağrıda bulunduğu yarışmada finalist olan Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü doktora öğrencisi Özlem Kalmaz, otoportre olan eserinde organik tekstil ürünleri kullandı. Kalmaz, organik boya, iplik ve kumaş kullanarak ortaya çıkardığı eserde, ağzı fermuarla kapanmış olan bir kadını resmetti. Eser, yarışmayı kazananlara ithaf edilen Uluslararası Art Market Magazin Haziran 2021 sayısında da yer aldı.

Eserlerinde çoğunlukla kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çeken sanatçı, dikiş, sulu boya gibi farklı teknikler kullanarak çay, kahve gibi doğal malzemelerin oluşturduğu renklere de yer veriyor. Sanatında kimyasal malzemeler yerine organik ürünlere yer vermeyi amaç edindiğini anlatan Kalmaz, kadına şiddet konusuna dikkat çekerek kadınların sanatta ve toplumdaki varlığını ve haklarını öne çıkarıyor.

Organik ürünlerle resim yapmanın telif hakkını aldı

Organik sertifikalı ürünlerle resim yapma fikrinin telif hakkını aldığını söyleyen Kalmaz, "Daha önce yağlı boya gibi farklı tekniklerle yapmış olduğum çalışmalardan sonra organik malzemelerle sağlığa yararlı ve çevreye dost sürdürülebilir sanat çalışmalarını uygulamayı keşfettim. Gıda sektöründe olduğu gibi insanlar organiğe yönelmeye başladılar. Hatta doğal ile organik arasındaki farklar da görülmekte. Sağlık, çevreyi koruma, ekolojiye saygı açısından ben de bu malzemeye yöneldim. Çevreye duyarlılığı, ekolojik dengeyle ilgili yaşadığımız sıkıntılara da dikkat çekmek açısından bu malzemelere yöneldim. 'Neden sanatta da olmasın?' düşüncesiyle yola çıktım. Kültür ve Turizm Bakanlığından bu fikrin telif hakkını aldım. Organik sertifikalı ürünlerle yaptığım resimlerimde kimyasal içerikli boya kullanmayıp kimyasallardan uzak durarak kumaş ve iplik ve benzer malzemeleri organik sertifikalı olarak kullanmaktayım. Gelecekte organik sanat akımına göre çalışan sanatçıların desteklediği bir vakıf kurmayı hayal ediyorum" dedi.

"Kadının susturuluşuna dikkat çekmek istedim"

Floransa Bienali Yarışmasında finalist olan eserinden bahseden Kalmaz, "Ağzı fermuarla kapalı bir kadını resmettiğim eserimde kadının susturuluşuna dikkat çekmek istedim. Kadına yönelik şiddete, tacize ve tecavüze dikkat çektim. Daha önce Bodrum Bienali'nde sergilenen eserimde de aynı konuyu işlemiştim. Kadının toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında varlığını öne çıkarmayı amaçlıyorum. Kadının susturulmaya karşı direnişini anlattım. Uluslararası bir bienalde yer almak benim için heyecan verici bir deneyim olacak. Bu temada olması çok hoşuma gitti. Sergi dijital olacak fakat şartlar uygun olursa Floransa'ya da gitmek istiyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kadına şiddete organik ürünlü tasarımlarıyla dikkat çekiyor
Kadına şiddete organik ürünlü tasarımlarıyla dikkat çekiyor

Yaşar Üniversitesi, Doktora, Market, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadına şiddete organik ürünlü tasarımlarıyla dikkat çekiyor - Son Dakika


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