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Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler - Son Dakika

Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler

15.11.2021 10:53
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler

AYDIN'da çeşitli meslek gruplarından kadınlar, düzenlenen futbol turnuvasına, şalvar ve topuklu ayakkabılarla çıkarak kadına yönelik şiddete dikkati çekti.

AYDIN'da çeşitli meslek gruplarından kadınlar, düzenlenen futbol turnuvasına, şalvar ve topuklu ayakkabılarla çıkarak kadına yönelik şiddete dikkati çekti.

Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda, "Kadına Yönelik Şiddet Utançtır" sloganı ile gerçekleşen futbol turnuvasına kadınlardan oluşan 10'ar kişilik 4 takım katıldı. Kadınların şalvar ve topuklu ayakkabılar ile çıktıkları müsabakalarda kazanan dostluk oldu. Bileşen Kadınlar Turnuvası'nı düzenleyen organizatör Selda Biçen (35), amaçlarının kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin bitmesi ve bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Biçen, "Bileşen Kadınlar Turnuvası kadına şiddete dikkat çekmek için düzenlendi. 10'ar kişilik 4 takımdan oluşuyordu. Kadınlarımız sahaya şalvar ve topuklu ayakkabılar ile çıktılar. Bunun sebebi ise kadınların her yerde, her şeyi yapabileceğini göstermekti.  Aramızda şiddet gören kadınlarımız da var. Artık kadın cinayetlerinin durmasını istiyoruz. Biz kadınlar olarak her yerde her şeyi yapabiliyoruz. Fiziksel gücümüz değil belki ama yürek gücümüz daha güçlü. Sahada da kendimizi kanıtladık ve gösterdik. Futbol erkeklere özgü olarak bilindiği için bizim burada vermek istediğimiz mesaj, kadınlar futbol da oynar, topuklu da şalvar da, krampon da giyer" dedi.

'SAHAYA TOPUKLU AYAKKABI, ŞALVAR VE KIRMIZI RUJ SÜRÜP ÇIKTIM'Turnuvaya katılan kadınlardan Nurgül Kaynar (37), sahaya topuklu ayakkabı, şalvar ve kırmızı ruj ile çıktığını belirtip, "Kadına şiddete farkındalık yaratmak istedik. Kadının her yerde olabileceğini göstermekti amacımız. 'Kadına şiddete hayır' diyoruz. İşlenen cinayetler olsun, kadınların darbedilmesi olsun bunlara 'dur' demek istiyoruz" dedi.Kadınlardan, 4 çocuk annesi Meltem İnalkoç (37) ise kadına şiddete karşı olduğumuz için buradayız. Topuklu da giyeriz, şalvar da. Her şeyin üstesinden geliriz" diye konuştu.Turnuvaya katılan Zeynep Tunç da "Topuklu ve şalvar giymemizin amaç kadınların ne kadar güçlü olduğunu anlatmaktı.  Kadınlarının gücünün her yerde olduğunu göstermeye çalıştık" dedi.

Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler
Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler

Adnan Menderes Stadyumu, Futbol, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadına şiddete şalvar ve topuklu ayakkabıyla dikkat çektiler - Son Dakika


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