Kadına şiddete 'şarkılı' tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadına şiddete 'şarkılı' tepki - Son Dakika

Kadına şiddete 'şarkılı' tepki

6 saat önce

Sanatçı Abdurrahman Delen kadına şiddet olaylarına yazdığı şarkı ile karşı çıktı, "Biz erkekler bu kadar vahşi miyiz?

Sanatçı Abdurrahman Delen kadına şiddet olaylarına yazdığı şarkı ile karşı çıktı, "Biz erkekler bu kadar vahşi miyiz?" dedi.

Ünlü sanatçı Abdurrahman Delen kadına şiddete karşı tekli yaptı. Kadına şiddet ile ilgili haberleri gerek televizyon ekranlarından, gerekse de yazılı basından takip ettiğini ve yaşanılan kan dondurucu bu yöndeki olaylar karşısında içinin sızladığını ve bir erkek olarak 'Biz bu kadar vahşi miyiz?' diye hayıflandığını kaydeden Delen, "Bu yüzden de toplumumuzun her katmanındaki bireylerin, sanatçıların bu soruna eğilmesi gerektiğine inanıyorum. Bana göre; kadınsız bir Dünya yaşanmaz olur. Neden biliyor musunuz; kadın, anadır. Kadın, bacıdır. Kadın, eştir. Kadın, bizi doğurandır. Bu yüzden de; kadınsız bir Dünya yaşanmaz olur" diye konuştu.

Montajı süren klibin çekimlerine katılan ünlü oyuncular hakkında bir açıklama yapmayan Delen; klip yayınlanmaya başladığında, izleyenlerin bile projeye destek veren sanatçıları gördüğünde şaşkına döneceğini iddia etti.

(İHA)

Kadına şiddete 'şarkılı' tepki

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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