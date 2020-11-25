Kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler - Son Dakika

Kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler

25.11.2020 10:30

Mersin'in Erdemli ilçesinde tiyatro oyuncuları 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde bir araya gelerek, kadına şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan ve Dilek Yardım'ı sokak tiyatrosunda canlandırdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tiyatro oyuncuları 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde bir araya gelerek, kadına şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan ve Dilek Yardım'ı sokak tiyatrosunda canlandırdı. Sokak ortasında sahnelenen oyun izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Erdemli Belediyesi Tiyatrosu sanatçıları sokak tiyatrosu ile kadına şiddete dikkat çekmek için start verdi. Tiyatro oyuncuları, Türkiye'nin yüreğini yaralayan ve vahşice katledilen Özgecan Aslan, çocukları öldürülen Dilek Yardım ile Türk tarihinde mücadele ve kahramanlık timsali Tomris Hatunu sokak tiyatrosu ile sahneledi. Oyun izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Parkta gerçekleştirilen oyunu izleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da bir an gözyaşlarına hakim olamadı.

Tiyatro oyunu sonrasında Başkan Tollu oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kadına şiddeti nefretle kınadığını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sokak tiyatrosu ile pandemi kurallarına uygun olarak kadına şiddetle mücadeleye dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Başkan Tollu, "Öncelikle kadına şiddeti nefretle kınıyoruz. Bir zamanlar bu toplumda, ne cevherlerin çıktığını, özellikle Türk toplumunda Tomris Ata gibi bir değerin çıktığını kısa sürede yad etmiş olduk. Bu milletin doğasında var, kadına hürmet, kadına izzet, kadına değer vermek. Bu milletin özünde var. Yine İslam medeniyetine baktığımızda dün Arap yarımadasında kız çocukları uğursuz sayılarak diri diri toprağa gömülürken, kadınlarımıza en büyük değeri, en büyük ehemmiyeti, en büyük önemi bizim dinimiz vermiştir. Kadınlarımız toplumun önderi, toplumun en önünde olması gerekirken, zaman zaman bu dejenerasyonu birlikte yaşıyoruz. Geleceğin aydınlık Türkiye'sini birlikte gerçekleştirmek adına, kadınlarımıza gereken ehemmiyeti, gereken önemi, gereken değeri vermemiz noktasında toplumun dikkatini çekmiş olduk" diye konuştu.

"Gözlüklerimizi çıkaralım, farkında olalım"

Tomris Hatun karakterini canlandıran Asya Gezer'de, "Bu konuda çok farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu bizim gösterdiğimiz kadarı. Göstermediğimiz, ülkemizin çok kanayan yaraları var. Bunlara olabildiğince, buradan dem vuracağız. İstiyorum ki daha farkında olalım, daha bu konularda gözlerimizi kapatmayalım, çıkaralım gözlüklerimizi açalım ve biraz daha dikkatli olalım, farkında olalım diyorum" dedi.

Kadına şiddetle mücadelede insanların gönlüne dokunabilmeyi hedeflediklerini anlatan Özgecan Aslan karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Melike Salman, "Böyle bir projenin içerisinde olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Özelliklede Özgecan Aslan'ı canlandırmak. Biraz olsun farkındalık oluşturup, insanların kalbine dokunabildiysek, gerçekleri açığa çıkartıp bir şeyler katabildiysek insanlara, ne mutlu bize" diye konuştu.

Mersin'den kadına şiddete dur diyerek mücadeleye ses verdikleri ifade eden ve Dilek Yardım'ın acılı hikayesini canlandıran oyuncu Nirgül Karakuş ise "Böyle bir projenin içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Toplumun artık kanayan bir yarası oldu artık kadına şiddet. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Biz Mersin'in Erdemli İlçesi'nden bunu başlatıyoruz, kadına şiddete dur diyelim" şeklinde konuştu.

Kadına şiddete dikkat çekmek için hazırlanan tiyatro oyunu ilçeye bağlı mahallelerde de sahnelenecek. - MERSİN

Kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler
Kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler
Kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler
Kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler
Kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler

Özgecan Aslan, Erdemli, Tiyatro, oyunlar, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de
Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor         
10:37
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek         
09:49
Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor         
09:36
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı         
09:04
Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler         
08:50
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 10:47:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei