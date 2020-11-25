Kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde tiyatro oyuncuları 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde bir araya gelerek, kadına şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan ve Dilek Yardım'ı sokak tiyatrosunda canlandırdı. Sokak ortasında sahnelenen oyun izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Erdemli Belediyesi Tiyatrosu sanatçıları sokak tiyatrosu ile kadına şiddete dikkat çekmek için start verdi. Tiyatro oyuncuları, Türkiye'nin yüreğini yaralayan ve vahşice katledilen Özgecan Aslan, çocukları öldürülen Dilek Yardım ile Türk tarihinde mücadele ve kahramanlık timsali Tomris Hatunu sokak tiyatrosu ile sahneledi. Oyun izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Parkta gerçekleştirilen oyunu izleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da bir an gözyaşlarına hakim olamadı.

Tiyatro oyunu sonrasında Başkan Tollu oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kadına şiddeti nefretle kınadığını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sokak tiyatrosu ile pandemi kurallarına uygun olarak kadına şiddetle mücadeleye dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Başkan Tollu, "Öncelikle kadına şiddeti nefretle kınıyoruz. Bir zamanlar bu toplumda, ne cevherlerin çıktığını, özellikle Türk toplumunda Tomris Ata gibi bir değerin çıktığını kısa sürede yad etmiş olduk. Bu milletin doğasında var, kadına hürmet, kadına izzet, kadına değer vermek. Bu milletin özünde var. Yine İslam medeniyetine baktığımızda dün Arap yarımadasında kız çocukları uğursuz sayılarak diri diri toprağa gömülürken, kadınlarımıza en büyük değeri, en büyük ehemmiyeti, en büyük önemi bizim dinimiz vermiştir. Kadınlarımız toplumun önderi, toplumun en önünde olması gerekirken, zaman zaman bu dejenerasyonu birlikte yaşıyoruz. Geleceğin aydınlık Türkiye'sini birlikte gerçekleştirmek adına, kadınlarımıza gereken ehemmiyeti, gereken önemi, gereken değeri vermemiz noktasında toplumun dikkatini çekmiş olduk" diye konuştu.

"Gözlüklerimizi çıkaralım, farkında olalım"

Tomris Hatun karakterini canlandıran Asya Gezer'de, "Bu konuda çok farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu bizim gösterdiğimiz kadarı. Göstermediğimiz, ülkemizin çok kanayan yaraları var. Bunlara olabildiğince, buradan dem vuracağız. İstiyorum ki daha farkında olalım, daha bu konularda gözlerimizi kapatmayalım, çıkaralım gözlüklerimizi açalım ve biraz daha dikkatli olalım, farkında olalım diyorum" dedi.

Kadına şiddetle mücadelede insanların gönlüne dokunabilmeyi hedeflediklerini anlatan Özgecan Aslan karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Melike Salman, "Böyle bir projenin içerisinde olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Özelliklede Özgecan Aslan'ı canlandırmak. Biraz olsun farkındalık oluşturup, insanların kalbine dokunabildiysek, gerçekleri açığa çıkartıp bir şeyler katabildiysek insanlara, ne mutlu bize" diye konuştu.

Mersin'den kadına şiddete dur diyerek mücadeleye ses verdikleri ifade eden ve Dilek Yardım'ın acılı hikayesini canlandıran oyuncu Nirgül Karakuş ise "Böyle bir projenin içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Toplumun artık kanayan bir yarası oldu artık kadına şiddet. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Biz Mersin'in Erdemli İlçesi'nden bunu başlatıyoruz, kadına şiddete dur diyelim" şeklinde konuştu.

Kadına şiddete dikkat çekmek için hazırlanan tiyatro oyunu ilçeye bağlı mahallelerde de sahnelenecek. - MERSİN