Kadına şiddete tepki için çeyizlik zırh yapıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadına şiddete tepki için çeyizlik zırh yapıyorlar - Son Dakika

Kadına şiddete tepki için çeyizlik zırh yapıyorlar

6 saat önce

TOKAT Gönüllü Turizm Elçileri grubu tarafından kentte kadınlara yönelik zırh yapım kursu açıldı.

Kadına şiddete tepki için çeyizlik zırh yapıyorlar, System.String[]

TOKAT Gönüllü Turizm Elçileri grubu tarafından kentte kadınlara yönelik zırh yapım kursu açıldı. Grup üyesi Fatma Esin Tuna, yaptıkları zırhları genç kızların çeyizlerine koyacaklarını söyledi.

Kent merkezinde kendilerini 'Gönüllü Turizm Elçileri' olarak isimlendiren bir grup kadın, emekli olduktan sonra Osmanlı dönemine ait zırh yapan Sami Erçin'den zırh yapımını öğrenmek için kurs almaya başladı. 2,5 ay sürecek olan zırh yapımını öğrenmek için kursa katılan kadınlar, yaptıkları zırhları, çeyizlerin yanına kızlarına olan desteğini temsilen sembolik olarak koyacak.

'KADININ ZIRHI AİLESİDİR'

Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, "Kadına yönelik şiddetle ilgili haberleri izledikçe hepimiz çok üzülüyoruz. Tokat'ta bu yıl bir yenilik yaptık. Tokat Gönüllü Turizm Elçileri olarak bir kurs başlattık. Kursumuz 2,5 ay sürecek. Kadınlarımız ile birlikte zırh örmeyi öğreneceğiz. Biz normalde gelinlik kızlarımızın çeyizine dantel, iğne oyası işlemeleri yaparız ama çeyizlere artık zırh da koyacağız. Mesajımızda şu olacak, bir kadını sadece demirden ibaret bir zırh korumaz. Kadının zırhı ailesidir, eğitimidir bir de yasalardır. Biz aileler olarak gelin ettiğimiz kızlarımızın her zaman zırhıyız. Yasalarımız da onları en iyi şekilde koruyacak. Aileler kızlarına en iyi eğitimi vermek zorunda. Hem kız hem erkek çocuklarında eğitim çok önemli. Erkek çocuklarını bir beyefendi gibi yetiştirmeliyiz. Zırh yapımını öğrenmek için eğitimlerimiz başladı. Biraz zor tabi, dantel yapmaya alışan ellerin demir bükmesi biraz zor oluyor ama hanımlarımız yapıyorlar. Çok da istekliler. Düğün sezonu başladığında da çeyizlerin yanına yaptığımız zırhı da koyacağız" dedi.

Halk eğitim merkezinde giyim öğretmeni olan Ayşe Urfalıoğlu torununa zırh yapmak için kursa katıldığını belirterek, "Torunumun çeyizinde dantelin yanı sıra zırh da bulunacak" ifadelerini kullandı.  Ev hanımı Rukiye Uzun ise "Kursa kızıma zırh yapmak için katılıyorum. Seneye kızım üniversite okuması için başka bir şehre göndereceğim. Üniversite öğrencilere yapılan şiddete tepki için ördüğüm zırhı kızımın valizine koymayı düşünüyorum" dedi.

Zırh yapımının aşamalarını uygulamalı olarak kadınlara anlatan Sami Erçin, "Kadınlarımızın sabırları çoktur, onun için de bu işi öğreneceklerinden eminim. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 40 bin halkayı teker teker elimde diziyorum. Halkaları dizerken hata olmayacak. Türkiye'de benim yaptığım şekilde zırh yapan başka kimse yok. Ben Osmanlı'nın yaptığının  aynısını yapıyorum. Bu meslek Hz. Davut'un mesleği.  Bizler de her zaman kadınlarımızın yanındayız" diye konuştu.


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı, canlı yayında hakaret içeren kelimeyi söyleyemeyince internetten bakıp anlamını okudu
Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı

Son Dakika Haberleri
19:08 Tokat kavgayı ayırırken öldürülen liseli ahmet'in sınıfında hüzün - Son Dakika
19:08 Bursa'daki emekli vatandaş, her sabah gönüllü olarak sokakları temizliyor - Son Dakika
19:08 İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi, iki kardeşi de öldürmüş - Son Dakika
19:08 Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını yaptı - Son Dakika
19:07 Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (2) - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:13:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadına şiddete tepki için çeyizlik zırh yapıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]