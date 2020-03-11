Kadına şiddete tiyatro oyunu ile dikkat çektiler - Son Dakika

MERSİN'de tiyatrocu Erdinç Aydın'ın kaleme aldığı, kadına şiddete karşı farkındalığın ele alındığı 'Kir' adlı oyun, büyük ilgi gördü.

Kadına yönelik şiddeti ve töre cinayetlerini konu alan tek perdelik dram türündeki tiyatro oyunu 'Kir', Yenişehir Belediyesi ve Arbens Sanat işbirliği ile Yenişehir Belediye Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda sahnelendi. Törelerin dayattığı kurallara karşı koyarak yaşamına yön vermeye çalışan genç bir kızın, sevdiği adamla kaçması ve onları cezalandırmak için kovalayan kardeşinin öyküsünü anlatan 'Kir' adlı oyun farkındalık oluşturdu.

Tiyatrocu Erdinç Aydın'ın kaleme aldığı oyunu Arbens Sanat'ın kurucusu ve tiyatrocu Mehmet Tekkanat yönetti. 'Kir' de Kerem Çiçek, Burak Aydın , Şükrü Atçeken, Ersin Aydın , Perihan Öğüç ve Esen Berge rol aldı. Oyuncular göz dolduran performanslarıyla salonu dolduran seyircinin beğenisini topladı.

Oyunun yönetmeni Mehmet Tekkanat, Mersinlilere amatör tiyatronun güzel bir örneği sunulduğunu belirterek, "Oyun sadece töre ve kadına şiddete değil, birçok konuya da değiniyor. Oyun farklı dönemlerde kirlenmiş insanları eleştiriyor. Anadolu kadının isyanını ve çilesini anlatıyor. Çığlık çığlığa, törenin kötü yönlerini yargılıyor. Biz bu benzeri sanatsal faaliyetlerle Mersin ve Yenişehir'e güzellikler katmak istiyoruz. Bunun daha da çoğalmasını istiyoruz. Yenişehir, kültürel anlamda Mersin'in en önemli ilçesi" dedi.