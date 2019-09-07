Kadına şiddete uluslararası turnuvada tepki

Dünya Veteran Basketbol Federasyonunca (FIMBA) Kocaeli'de düzenlenen Turkey Cup Maxibasketball 2019 Turnuvası'nın kapanış seremonisinde takımlar, sahaya Türkçe ve İngilizce, "Kadına Şiddete Hayır" yazılı pankartlarla çıktı.

Kartepe ilçesindeki bir otelin spor salonunda, Yüksek İhtisas Üniversitesi sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Macaristan, Ukrayna ve İrlanda'dan takımlar yer aldı.

Turnuvanın kapanış seremonisinde, FIMBA Türkiye Başkanı Banu Karadağlı ve diğer sporcular sahaya, "Kadına Şiddete Hayır" yazılı pankartlarla çıkıp, karma maç yaptı.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir turnuvada yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Üniversite basketbol takımımızın böyle bir turnuvada bulunması bizim için önemli. İnşallah biz de gelecekte üniversitemizi spor alanında büyük umutlarla yükseklere taşımayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Paç, turnuvadaki toplumsal mesaja ilişkin, "Kadınlar annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız, bizim en kutsalımız. Böyle bir turnuvada kadına şiddete yönelik protestoyu destekliyoruz. Bu organizasyonları yapanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Basketbol Takımı Antrenörü Ertuğrul Güler de kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla sahaya pankartlarla çıktıklarını, her platformda ellerinden geldiğince "şiddete dur" diyeceklerini vurguladı.