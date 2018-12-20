Son Dakika Haberleri: Kadına Şiddete "Zumba"Lı Tepki

Kadına Şiddete "Zumba"Lı Tepki

11 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Kadına şiddete bir gün değil, her gün hayır" sloganıyla zumba gösterisi yapıldı.

Kadına Şiddete
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Kadına şiddete bir gün değil, her gün hayır" sloganıyla zumba gösterisi yapıldı.

Sarılar Kadın Spor Merkezi kursiyerleri, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Dövizler de taşıyan kadınlar, meydanda zumba gösterisi gerçekleştirdi.

Kadına yönelik şiddetin canlandırıldığı dans gösterisinde, temsili olarak yere düşen kadını Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, elinden tutarak kaldırdı.

Dans gösterisinin ardından Başkan Sözen, tüm kadınlara karanfil dağıttı.

Sözen, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların anlamlı bir etkinlikte şiddete karşı farkındalık yaratmaya çalıştığını ifade etti.

Kadınların her zaman üretenler olduğunu belirten Sözen, "Kadınlar bizi hayata getirenlerdir, bizim için yaşamı güzelleştirenlerdir. Her zaman ifade ediyoruz, kadınlar bizim annemiz, bacımız, eşimiz, kader arkadaşımız, yol arkadaşımızdır. Yaşamı onların öngörüsü ve hoşgörüsünden öğreniyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:20 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Manavgat, Güncel
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