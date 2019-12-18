Kadına şiddeti önleme eylem planı toplantısı - Son Dakika

Tekirdağ il genelinde Kadına şiddeti önleme eylem planı toplantısı gerçekleştirildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanının ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 (yetmiş beş) maddeden oluşan, 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile Tekirdağ Valiliğine verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak planlandı. Bu kapsamda tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Kadına yönelik bir şiddet var ve bu şiddetin mutlaka ortadan kaldırılması lazımdır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da eğitimin şart olduğunu biliyoruz. Bu konuda milli eğitim müdürlüğümüze, üniversitemize, müftülüğümüze, halk eğitim merkezimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ciddi görevler düşüyor. Hiçbir bahane kadına yönelik şiddete gerekçe olamaz. Hukuk var, adliyelerimiz var, mahkemelerimiz var, hakimlerimiz var. Bunların hepsi işin şiddete dönüşmeden çözülebileceği mercilerdir. Genel anlamda şiddeti reddediyoruz ama kadına yönelik, çocuğa yönelik, aciz insanlara yönelik şiddeti öncelikle ve daha çok reddediyoruz. Bununla ilgili Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın başkanlığında İçişleri Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın taraf olduğu bir protokol imzalandı ve şuanda tüm Türkiye'de saat 10 itibariyle bu toplantılar yapılıyor. Bu toplantının kazancı toplumda farkındalık oluşturabilmek olacaktır" dedi.



Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Müftüsü, İl Göç İdaresi Müdürü ve Aile Mahkemesi Hakimi katıldı.



Toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İl ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi. Son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikteki olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı. Kadına şiddet konusunda Türkiye genelinde yapılan istatistiklere bakıldığında, Tekirdağ'ın diğer illere göre çok daha iyi durumda olduğu gözlemlendi.



Şiddet önleme merkezi, polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların Tekirdağ'da eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılarak bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte Tekirdağ'ın üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. - TEKİRDAĞ