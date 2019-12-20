Kadına şiddeti önlemede 'davranışsal halkla ilişkiler modeli' önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadına şiddeti önlemede 'davranışsal halkla ilişkiler modeli' önerisi - Son Dakika

Kadına şiddeti önlemede 'davranışsal halkla ilişkiler modeli' önerisi

6 saat önce

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu, kadına şiddetin önüne geçmek için bilimsel çözümler gerektiğini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddet sürdürülebilir çözüm önerileriyle son bulacaktır.

Kadına şiddeti önlemede 'davranışsal halkla ilişkiler modeli' önerisi, System.String[]

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu, kadına şiddetin önüne geçmek için bilimsel çözümler gerektiğini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddet sürdürülebilir çözüm önerileriyle son bulacaktır. Kişilerin kendileri ve içinde bulundukları toplum için rasyonel karar vermelerini hedefleyen anlayışları yerleşik hale getirmeliyiz" dedi.

Kadına şiddeti önlemek için halkla ilişkiler perspektifinden bir öneride bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu, " Amerika Birleşik Devletleri'nden Patrick Jackson'nın davranışsal halkla ilişkiler modelini örnek olarak kullanabiliriz. Bu yaklaşımla toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayacak kamusal politikaları benimsenir kılmak mümkün" diye konuştu.

ÇÖZÜM; DAVRANIŞSAL HALKLA İLİŞKİLER MODELİ

Amerika'da halkla ilişkiler alanında kullanılan 'Behavioral PR' kavramını 'Davranışsal Halkla İlişkiler' olarak Türkçeleştirerek literatüre kazandıran Prof. Dr. Peltekoğlu, kadına şiddetin çok büyük bir davranış sorunu olduğunu ve bu soruna yönelik yasal düzenlemelerin yanında davranışsal halkla ilişkiler modeli yaklaşımıyla kişilerin tutum ve davranışlarında olumlu yönde değişiklik yaratılabileceğinin altını çizdi.

Cinsiyet eşitliğinin önlenmesinde 'davranışsal halkla ilişkiler' kavramının önemli işlev üstlendiğini dile getiren Prof. Dr. Peltekoğlu, "Özellikle kadına şiddetin büyük bir sorun haline geldiği ülkemizde davranışsal halkla ilişkiler uygulamalarından destek alınması gerekiyor" diye konuştu.


Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:38 Kaynak: DHA
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