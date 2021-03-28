'Kadına şiddeti önlemek için yol gösterici bir yönü var' - Son Dakika

'Kadına şiddeti önlemek için yol gösterici bir yönü var'

28.03.2021 07:28
'Kadına şiddeti önlemek için yol gösterici bir yönü var', System.String[]

Geçen yılı, 'Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekecek mi çekmeyecek mi?' tartışmalarıyla geçirmiştik... Sözleşmeyi yazan 80 kişilik ekipteki tek Türk delege olan Prof. Dr.

Geçen yılı, 'Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekecek mi çekmeyecek mi?' tartışmalarıyla geçirmiştik... Sözleşmeyi yazan 80 kişilik ekipteki tek Türk delege olan Prof. Dr. Feride Acar, o tartışmalar sırasında Hürriyet Pazar'a "Türkiye imzasını çekerse kadınlar devlet tarafından korumasız bırakılmış hisseder, şiddet eğilimindeki erkekler de devletin kendilerine 'icazet' verdiğini düşünür" demişti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Başkanı Gülsüm Kav da "Bugün hayatta olmayan Tuba Arslan eşinden gördüğü şiddete karşı 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu. Sözleşmeden çekilirsek işte bu ihmaller daha da artacak" diyerek sözleşmenin önemini anlatmıştı.

Kadın hakları savunucularının, avukatların, STK'ların yıllardır uygulanması için çağrılar yaptığı İstanbul Sözleşmesi, geçen hafta Cumhurbaşkanı kararıyla feshedildi. Peki bu sözleşme gerçekten işe yarıyor muydu? Bugüne dek kadına şiddet davalarında bu sözleşmenin maddelerinin bir faydası olmuş muydu?

MAĞDURUN TRAVMASININ YİNELENMESİNİ YASAKLIYOR

Tuba Torun (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı)

İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan bir sene sonra, pratikte uygulanabilir kılmak için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hazırlandı. Sözleşmenin yerel yasalar bakımından, kadına yönelik şiddeti önlemek için yol gösterici bir yönü var. Bu somut bir fayda. İstanbul Sözleşmesi yok hükmünde değil. Biz o kararnameyi kabul etmiyoruz. Ama bu yasanın akıbetinden  endişe ediyoruz çünkü iki yıl önce 'yuva yıkan yasa' sözleriyle hedef gösterilmişti.

İstanbul Sözleşmesi, menfaati bulunan kurumların şiddet davalarını takip etmesinde kamusal bir fayda olduğunu söylüyordu. Bu yüzden de sözleşmeyi dayanak göstererek kadın örgütleri ve STK'lar olarak davalara müdahillik talep edebiliyorduk.

- Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri konusu da önemli. Bir dönem yargı, kadınların mücadelesi üzerine, özellikle Özgecan Aslan cinayetinden sonra, fiilen indirim uygulamamaya dikkat etti. Biz bu baskıyı, İstanbul Sözleşmesi'ne dayanarak yapmıştık.

Sözleşme zorunlu arabuluculuğa karşı; şiddet failiyle şiddet mağdurunun aynı masaya oturtulmasını ve mağdurun travmasının yinelenmesini yasaklıyor.

- Sözleşme çocuk yaşta evlilikleri de yasaklıyor. 2016'da hazırlanan Boşanma Komisyonu Raporu'nda istismar affına ilişkin bir düzenleme vardı. İstismar failiyle mağdurun evlenmesi halinde, failin cezasının kısmen affedileceğine ya da erteleneceğine ilişkin tasarı uzun süre konuşulmuştu. O dönem buna hem halkın tepkisini hem de İstanbul Sözleşmesi'ni sıkça dile getirerek engel olduk.

SÖZLEŞME MADDESİYLE BAŞLAYAN SORUŞTURMA FAİLİ CAYDIRDI

Deniz Bayram (Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı avukatı)

Cinsel şiddete maruz kalan kadınların tıbbi ve adli muayenesi... Travma desteği ve danışmanlık hizmetleri sunulan kriz merkezleri... Kadınların korku duymalarına neden olacak şekilde tekrar eden tehditkar davranışlar şeklinde tanımlanan ısrarlı takip suçu... Cinsel şiddet davalarında kadınları mağdur etmeyecek soruşturma ilkelerinin benimsenmesi... Sözleşmede yer alan birçok düzenleme, maalesef Türkiye iç hukukunda yer almıyor.

Türkiye, sözleşmenin ilk imzacı ülkesiydi. O günden bugüne gerekli yasal reformların yapılması, idari yapıların kurulması konusunda anlamlı bir gelişme olmadı. Yine de sözleşmenin varlığı kadınların temel haklarının tanınması açısından hukuki bir güvencedir. Bunun örneğini 2017'de yaşadım. Türk Ceza Kanunu'nda ısrarlı takip suç olmasa da savcıya İstanbul Sözleşmesi'nde ısrarlı takip suçunu düzenleyen 34'üncü maddeyi açıkladık ve soruşturma başlatıldı. ve bu soruşturma faili caydırdı!

Kadınlar hukuki bir güvence istiyor.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ İÇİNE SİNDİRMELİSİN DİYOR

Selin Nakıpoğlu (Feminist avukat, kadın hakları savunucusu)

İstanbul Sözleşmesi, benim 'gün ışığı düzenlemesi' dediğim bir düzenleme. Erkek şiddetiyle mücadeleyi çok daha geniş bir şekilde ele alıyor. KONDA'nın Ağustos 2020 raporu, toplumun sadece yüzde 7'sinin sözleşmeye karşı olduğunu söylüyor, yani yüzde 93'lük kesim sözleşmeden çıkılmamasını istiyor. Sözleşme hala yürürlükte ve ben, sözleşmenin işaret ettiği konularda talepte bulunmaya devam edeceğim. Bu 'gün ışığı düzenlemesi'nin gece karanlığında gelen bir kararla elimizden alınmasına razı değiliz.

Sözleşme uygulansa Pınar, Emine yaşayacaktı

Sözleşme 2014 Ağustos'unda yürürlüğe girdikten sonra, erkek şiddetiyle mücadele ettiğimiz dosyalarda sözleşmenin ilgili maddelerini belirterek birtakım taleplerde bulunmuştum. Ama gördüğüm şey, hakim ve savcıların sözleşmeyle ilgili bilgileri olmadığıydı. Oysa anayasada 90'ıncı maddenin son fıkrası "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir" der, yani sözleşmeye ilişkin talepler dikkate alınmalıydı.

Bir müvekkilim ısrarlı takibe maruz kalmıştı. Savcıyla görüştüm, ısrarlı takibin İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde de bir suç olduğunu anlattım. Savcı bana "Türk Ceza Kanunu'nda ısrarlı takip suçu yok. Dava açabileceğimiz en yakın madde, kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçu" dedi. ve davalar hep bu maddeden açıldı. Bu, o erkeğin şiddetini durdurmada etkili bir madde mi? Değil! Resmi Gazete'de yayımlanan karardan sonra, 22 Mart'ta, 12 saat içinde altı kadının öldürülmesi tesadüf mü? Değil!

İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı Emine Bulut, Pınar Gültekin yaşayacaktı, şort giydi diye bir kadına sokakta saldıramayacaklardı. Çünkü sözleşme, bu suç ortaya çıkmasın diye yapılacakları söylüyor. Şiddetin en başat göstergelerinden biri olan ısrarlı takibe dikkat çekiyor, tecavüz kriz merkezlerinin öneminden bahsediyor, şiddetin kadın-erkek arasındaki güç ilişkisinden kaynaklanan bir durum olduğunu teslim ediyor, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini içine sindirmelisin, davranış değişikliği geliştirilmesine odaklanmalısın" diyor.

'Kadına şiddeti önlemek için yol gösterici bir yönü var'

İstanbul Sözleşmesi, Kadın Hakları, Türkiye, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Kadına şiddeti önlemek için yol gösterici bir yönü var' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Doğum günü kutlamasında başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hayatını kaybetti Doğum günü kutlamasında başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hayatını kaybetti Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz Koronavirüs yüzünden kaybedilen koku duyusunun, eğitimle geri kazanılabileceği ortaya çıktı Koronavirüs yüzünden kaybedilen koku duyusunun, eğitimle geri kazanılabileceği ortaya çıktı İzmir'de 9 flamingonun şüpheli ölümü! Sebebi zehirlenme değil İzmir'de 9 flamingonun şüpheli ölümü! Sebebi zehirlenme değil Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı         
01:09
Vedat Milor'dan Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan pudra şekeri paylaşımı Vedat Milor'dan Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan pudra şekeri paylaşımı         
00:28
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı         
23:04
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi         
21:47
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı         
17:25
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar         
14:50
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı         
10:09
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 07:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kadına şiddeti önlemek için yol gösterici bir yönü var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei