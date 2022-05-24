Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi - Son Dakika
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Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi

24.05.2022 17:19

Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında darbedilen bir kadını saldırganın elinden kurtaran taksici, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından ödüllendirildi.

Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında darbedilen bir kadını saldırganın elinden kurtaran taksici, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından ödüllendirildi.

Olay, 20 Mayıs günü İnönü Caddesi'nde bulunan bir taksi durağının yakınlarında meydana geldi. Sokak ortasında bir kadınla beraber yürüyen kişi, daha sonra kadını darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan taksiciler ise duraktan çıktı. Taksicilerden Faruk Işık, şiddet uygulayan adamın yanına giderek olaya müdahale etti. Daha sonra saldırgan şahıs ve taksici birbirine girdi. Yaşanan kavgayı diğer taksiciler ve çevre esnafı ayırdı. Kadına şiddeti önleyen taksicinin görüntülerinin medyaya yansımasının ardından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası harekete geçti. Kahraman taksici, ardından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde plaket, çiçek ve hediyelerle ödüllendirildi.

"Arkadaşımızı takdir ediyoruz"

Kadına şiddeti önleyen taksi şoförü Faruk Işık'a çiçek ve çeyrek altın takdim ederek ödüllendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, kendisini tebrik etti. Mutlu: " Türkiye'de son günlerde toplumsal bir yara olan kadına şiddeti önlemeye yönelik çabasından dolayı arkadaşımızı takdir ediyoruz. Bu ve buna benzer olayları önlemek için çaba gösteren herkesi ödüllendirmek, takdir ve teşvik etmek gerekir. Bundan dolayı bugün bu olayın önleyicisi şoför arkadaşımızı, bağlı odasını, durak başkanını ve kadın kollarımızı birliğimize davet ettik" açıklamasında bulundu.

"Biz başka şehirlere benzemiyoruz"

Taksi şoförünü çiçek ve kol saati hediyesiyle ödüllendiren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise: "Taksiciliğin ne kadar şerefli bir meslek olduğunu, mahallelerin bekçisi olduğunu ve 24 saat görev başında olduğunu gösterdi arkadaşımız. Arkadaşımızın yaptığı çok doğru bir hareketti. Bu onun aldığı eğitimden de kaynaklanıyor. Daha önce bu eğitimi biz veriyorduk, şimdi de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veriyor. İzmir'deki tüm şoför arkadaşlarımız bir eğitimden geçiyor. Ben kendisini kutluyorum. İzmirliler de gönül rahatlığıyla taksilere binip yolculuk yapabilirler. Biz başka şehirlere benzemiyoruz"

"Tüm esnafın önleyici ve koruyucu olması gerekir"

Oda ve birlik başkanları tarafından ödüllendirilen ve Kadına şiddeti önleyen taksi şoförü Faruk Işık: "Bir taksi şoförü olarak, her türlü şiddetin önüne geçebileceğimizi göstermek için buradayız. Bütün esnafların da keza, kadına şiddet olsun, hayvana şiddet olsun her türlü şiddete karşı önleyici ve koruyucu olması gerekir" diye konuştu. Renkli Taksi Durağı Başkanı Volkan Karabulut ise, "Arkadaşımızı duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyorum. Hazret-i Ali efendimizin söylediği gibi, 'Haksızlık karşısında asla boyun eğmeyin! Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.' Bu sözden de yola çıkarak, Faruk arkadaşımız haksızlığın karşısında eğilmemiş, taksicilik mesleğinin ne kadar şerefli bir meslek olduğunu ortaya koymuştur" sözlerine yer verdi.

Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi
Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi
Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi
Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kadına şiddeti önleyen taksici ödüllendirildi - Son Dakika


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