Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdüründen erkeklere mektup - Son Dakika
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Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdüründen erkeklere mektup

6 saat önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kadına şiddetin önlenmesi için erkeklere yönelik yazdığı mektup polis ekiplerince cadde ve sokaklarda dağıtıldı.

Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdüründen erkeklere mektup, System.String[]

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kadına şiddetin önlenmesi için erkeklere yönelik yazdığı mektup polis ekiplerince cadde ve sokaklarda dağıtıldı.

Mektupların, polis merkezlerinin aile içi şiddet bürolarına imza atmaya gelen erkeklere de verildiği bildirildi.

Mektubu alanlardan İlyas Karatosun, yaptığı açıklamada, Adana Emniyet Müdürlüğüne çalışmasından dolayı teşekkür etti.

Kendisinin de iki kız babası olduğunu ifade eden Karatosun, "Konuşarak her zorluğun aşılacağına inanıyorum. Dünyada kadına şiddet kadar kötü bir davranış yok. Canice, aşağılıkça bir davranıştır. Herkes kadına insan olduğu için saygı göstermeli. Emniyet müdürlüğü çok güzel bir çalışma yapmış, güzel bir davranış." dedi.

Aktaş'ın yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Bizlere emek vererek bu günlere getiren annelerimiz, ablalarımız, kız kardeşlerimiz ve eşlerimizin değeri her zaman bilinmelidir. Kadına şiddet bir hak ihlalidir ve boyutu ne olursa olsun ciddiyetle ele alınmalıdır. Hiçbir kadın fikirlerini özgürce ifade etti diye hor görülemez. Her alanda başarılı olan kadınlarımıza hak ettikleri değerin verilmesi gerekir. Şiddet hiçbir zorluğu kolaylaştırmaz bilakis daha da zorlaştırır.

Unutmayın, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Maddesi hükümleri gereğince, şiddet uygulayan kişi hakkında alınan tedbirler bulunmaktadır. Bu tedbirler doğrultusunda kadınlarımız korunmaktadır. Tedbir kararının ihlal edilmesi halinde Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Aile Mahkemesince hakkınızda duruşma yapılmaksızın zorlama hapsine karar verilebilir. Güçlü olmak güç gösterisinde bulunmak değildir, aksine güçsüz olduğunuzun kanıtıdır. Sizlerden, eğitiminiz ne olursa olsun, konumunuz ne olursa olsun kadınımıza her alanda destek olmanızı temenni eder, güçlü bir toplum olmamız için kadınımıza değer vermenizi dilerim."

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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