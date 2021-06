Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ağırladı - Son Dakika

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2002 yılında 96 olan kadın öğretim üyesi sayısı, 2014-2015'te 446'ya fırladı. Bu, herhangi bir Avrupa ülkesinde görülen bir artış değil yani bunun bir örneğini aramayın, yok. Günümüz itibarıyla ise 610'a ulaştı" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'na katıldı ve milletvekillerine bilgi verdi. Prof. Dr. Saraç, akademik kadrolarla ilgili bilgi vererek, "Akademideki idarecilik pozisyonlarında daha çok kadın akademisyen yer alması için çaba gösteriyoruz. Bu noktada tabii, hemen her rektörler toplantısında dile getirdiğimiz hususlardan biri, bize iletilen dekan adaylarının hiç olmazsa birisinin hanım olması yönünde. Buna çok önem veriyoruz ve şimdi önümüzdeki aşamada da rektör yardımcılarından bir tanesini en azından bir hanım olması gibi bir süreç de başlatacağız diye düşünüyorum. Bunlar tabii ki bizim yükseköğretimdeki kadın idareci, yönetici sayısının da artmasına olumlu tesir sağlıyor. Türkiye gururla Türk akademisindeki kadın durumunu pek çok platformda dile getirebilir gururla. Tabii, neden bahsediyoruz? Önce neden bahsettiğimize işaret edeceğiz kısaca. Şu an 207 yükseköğretim kurumumuz var, toplam öğrenci sayımız 8 milyonu aşmış bulunmakta, öğretim üyesi sayımız 90 bin, öğretim elemanı sayısı 180 bin, hızlı bir şekilde artış var ama 8 milyonluk öğrenciyle Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda -biz 'AYA' diyoruz ona kısaca, malumunuz- orada Rusya'dan sonra 1'inci durumdayız" ifadelerini kullandı.

Öğrenci sayılarında artışa dikkat çeken Saraç, "Öğrenci sayılarımıza yıl bazında baktığımızda, işte buraya dikkat etmemiz lazım bizim. 2002 yılındaki kız öğrencilerimizin sayısı yüzde 42; başkan olduğumuz dönemde bu, yüzde 46'ydı, şu an yüzde 49; yarı yarıya geldi. Sayın Başkanım, buna yıl bazında baktığımızda, buradaki kız öğrencilerin sayısındaki artışın sebebi - tabii, aslında bizin kendi yorumumuz her şehirde bir üniversite olması, çok önemli, orada birden sıçrama yaptı. Demek ki kızlarımıza biz bir imkan sunduğumuzda, bu imkandan istifade edebilme ve o alana girebilme iradesi var. Her şehirde bir üniversite olması bu kız öğrenci sayısını sıçrattı, artırmadı. Şimdi, diğer bir husus, yükseköğretim alanındaki öğretim elemanı sayılarına bakalım, burada da farklı durumlar göreceğiz: Profesöre baktığımızda, bu halkalara baktığımızda, yine, erkek profesör oranının kadın profesörlere göre yüksek olduğunu, doçentte de yüksek olduğunu, doktora öğretim üyesinde de yüksek olduğunu ama bu 3 halkayı birbiriyle mukayese ettiğinizde, alttan gelenin yani doçent olacak doktora öğretim üyelerinin ve profesör olacak doçentlerin çokluğuna baktığımızda, aslında çok istikrarlı ve anlamlı bir şekilde yukarıya doğru kadın oranının artmakta olduğunu görüyoruz; bu, yıl bazında da bu şekilde görülüyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Saraç şöyle konuştu:

"2002 yılında 96 olan kadın öğretim üyesi sayısı, 2014-2015'te 446'ya fırladı. Bu, herhangi bir Avrupa ülkesinde görülen bir artış değil yani bunun bir örneğini aramayın, yok. Günümüz itibarıyla ise 610'a ulaştı. Burada, 2002 yılında kadın öğretim üyesi oranı yüzde 24 iken, bugün yüzde 39,5'a ulaştı ama araştırma görevlisi meselesine de baktığımızda, bu yıllara göre baktığımızda, şu an hukuk fakültelerindeki kadın araştırma görevlisi sayısı yüzde 54'e ulaştı yani yaklaşık dört beş yıl sonra hoca sayısı itibarıyla hukuk fakültelerine baktığımızda, kadın hocaların daha fazla olması, hukuk eğitiminin ağırlıklı olarak kadın hocalar tarafından verildiği bir döneme gireceğimizin habercisi."

Prof. Dr. Saraç, cinsel tacize ilişkin olarak, 31 üniversitede cinsel taciz ve saldırıyı önlemeye yönelik politika belgesi ve yönerge bulunduğunu kaydederek, "2014 yılından bugüne kadar üniversitelerde toplam 60 öğretim elemanı, kadına taciz durumu fiili ile üniversitelerden ihraç edilmiştir, 8 kişi alt ceza ile cezalandırılmıştır. Anne, babaların emanet ettiği kız çocuklarımıza yan gözle bile bakılması tahammül edemediğimiz husustur" ifadelerini kullandı. - ANKARA