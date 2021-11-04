Kadına şiddetin simge isimlerinden Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek - Son Dakika

Kadına şiddetin simge isimlerinden Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek

Adana'da kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocasını tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan'a yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı

ADANA - Adana'da kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocasını tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan'a yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

30 yaşındaki Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği iddiasıyla 8 Temmuz 2015 tarihinde tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilem Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da görülen duruşmada 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından bugün Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan yeniden cezaevine girecek.

Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, alınan kararı Ceza Genel Kurulu'na taşıyıp karar düzeltme talep edeceklerini bildirdi. Ayanoğlu, müvekkilinin çok üzgün olduğunu ve bu konuda konuşmak istemediğini kaydetti.