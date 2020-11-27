Kadına şiddetin tarihsel boyutu ele alındı - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları'nın 9'uncusu "Kadına Yönelik Şiddet, Aile ve Devlet: Türkiye'de Tarih Yazımı ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet" söyleşisi ile devam etti.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde, tarih bilincini artırmak amacı ile düzenlenen ve vatandaşlardan ilgi toplayan Tarih Konuşmaları devam ediyor. Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinliğin 9'uncusu Korona virüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi'nin Youtube hesabı ve Zoom platformu üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddet, Aile ve Devlet: Türkiye'de Tarih Yazımı ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet" başlıklı Tarih Konuşmaları'nın moderatörü Prof. Dr. Serap Suğur, konuğu ise Dr. Tuba Demirci oldu.

Etkinlikte Dr. Demirci, kadın ve şiddet ilişkisini tarihsel, kültürel ve coğrafya olarak ele alarak; kadınların savaş durumlarında, aile içinde, toplumsal alanda, devlet politikalarında maruz kaldıkları fiziksel, ekonomik, cinsel ve psikolojik şiddetleri masaya yatırdı. Söyleşide toplumsal cinsiyet dengesine de değinen Demirci, kadına şiddetin tarihteki hukuksal boyutuyla ilgili bilgiler de verdi.

İzleyicilerden gelen soruların da yanıtlandığı söyleşi sonunda moderatör Suğur, Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı adına Dr. Demirci'ye teşekkür etti. - ESKİŞEHİR