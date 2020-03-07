Kadına şiddetle mücadele için jandarma ve polis el ele verdi - Son Dakika
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Kadına şiddetle mücadele için jandarma ve polis el ele verdi

7 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma komutanlığı ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri el ele vererek kadınları bilgilendirdiler.

Kadına şiddetle mücadele için jandarma ve polis el ele verdi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma komutanlığı ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri el ele vererek kadınları bilgilendirdiler.


Hemen hemen her gün yaşanan kadına şiddetin önüne geçmek için Jandarma ve Polis işbirliği yaparak kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına başladı. Düzce'de bir alışveriş merkezinde stant açan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayan personelleri kadınlara haklarını anlattılar. Ekipler ayrıca cep telefonu uygulaması olan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) uygulaması hakkında da kadınlara bilgiler verdiler. Kadınlara bilgiler veren ekipler, kadın haklarıyla ilgili olarak hazırlanan broşürleri de dağıttılar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:32 Kaynak: İHA
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