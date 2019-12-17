Kadına şiddetle mücadele için valilikler eş zamanlı toplantı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadına şiddetle mücadele için valilikler eş zamanlı toplantı yaptı - Son Dakika

Kadına şiddetle mücadele için valilikler eş zamanlı toplantı yaptı

6 saat önce

Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye valilikleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında toplantı yaptı.

Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye valilikleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında toplantı yaptı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantıda Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl 1.4 milyon insanın, şiddete dayalı sebeplerle hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünyada her gün 137 kadının, eşi ya da bir yakını tarafından öldürüldüğüne dikkat çeken Vali Demirtaş, "2017 yılında, dünyada kasten öldürülen kadın sayısı 87 bindir. Bu kadınların 30 bini eşinin ya da bir yakınının saldırısı sonucu yaşamını yitirmiştir. Ülkemizde de maalesef vicdanlarımızı yaralayan, bizleri derinden üzen elim vakalar yaşanmıştır." diye konuştu.

Adana'da 2017-2020 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı doğrultusunda büyük bir titizlikle yürüttüklerini dile getiren Vali Demirtaş, bu kapsamda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Vali Demirtaş, mevzuatta yapılan tüm bu değişikliklere ve yürüttülen proje ve çalışmalarına rağmen, kadına karşı şiddetin artmasının, yeni ve acil birtakım tedbirlerin alınıp uygulanmasını da gündeme getirdiğini aktardı.

Bu bağlamda son olarak İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak çalışmalarıyla 75 maddeden oluşan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın hazırlandığını ifade eden Demirtaş, bu plan doğrultusunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" ile de şiddetin önlenmesi noktasında, 2019 ve 2020 yılları için ciddi bir seferberlik başlatıldığını belirtti.

Vali Demirtaş, bu ortak çalışmanın en önemli özelliğinin, elim hadiseler vuku bulmadan, kadınların bu insanlık dışı durumlara maruz kalmadan yaşanması muhtemel hadiselerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumsal kalkınmaya da hız kazandıracağının altını çizen Demirtaş, daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye vizyonunun lokomotifinin kadınlar olduğunu söyledi.

Kadına şiddetle mücadele için valilikler eş zamanlı toplantı yaptı

Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:45 Kaynak: AA
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