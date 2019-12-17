Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı - Son Dakika

Bolu'da, Vali Ahmet Ümit başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı" kapsamında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilikteki toplantıya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri, ilçe kaymakamları ve resmi kurum yöneticileri katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından basın açıklaması yapan Vali Ahmet Ümit, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı doğrultusunda çalışma başlattıklarını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Ümit, dünya genelinde her yıl 1,4 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu sayının büyük kısmını da kadınların oluşturduğunu ifade etti.

Ümit, Türkiye genelinde de her sene kadın ölümleri ile karşılaşıldığına değinerek, "Ülkemizde, 2015 yılında 360, 2016 yılında 304, 2017 yılında 353, 2018 yılında 279 ve 2019 yılında ise 318 tane kadını maalesef şiddet sebebiyle kaybettik. Devletimiz son yıllarda konuyla ilgili olarak kanunlar çıkarttı, yönetmelikler çıkarttı, altyapıyı güçlendirdi ve uygulamalar oluştu. Netice itibarıyla hem kadın haklarının geliştirilmesi hem de kadının statüsünün güçlendirilmesi gibi konularda belirli bir altyapı sağlandı." şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalara rağmen halen istenmeyen olayların yaşanabildiğine de vurgu yapan Ümit, bu konuyu göz önünde bulunduran 5 bakanlık ile Diyanet İşleri Başkanlığından oluşan 6 kurum tarafından bir protokol imzalandığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Buna istinaden bir koordinasyon planı yapıldı. Koordinasyon planı 2020-2021 yıllarında uygulanacak. Bu planda bütün kurumların görevi detaylı şekilde belirtilmiş. Bu kapsamda 7 ana hedef 4 de alt hedef belirlenmiş. Toplumda bu koordinasyon planı ile kadına yönelik şiddetle daha etkin şekilde mücadele edileceğine inanıyoruz. Çünkü hedef bu. Örneğin 50 bin vatandaşımız ve 50 bin kamu personelimiz bu plan doğrultusunda eğitime alınacak. İlgili bakanlıkların personelleri gerekli seminerlerle yetiştirilecek. Bütün toplum katmanlarına konu iletilecek ve yayılacak. Çünkü kadına karşı şiddetle mücadele herkes için görev."