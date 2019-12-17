Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı - Son Dakika

Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı", Sakarya'da ilgili kurumların üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı", Sakarya'da ilgili kurumların üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Bu kapsamda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında il geneli ve ilçelerdeki olay sayıları, başvuru sayıları, alınan tedbirlerin niteliği ve son dönemde yaşanan olayların analizleri yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldığı kaydedildi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Erhan Sağlam, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, İl Sağlık Müdür Vekili Ali Güvey, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve İl Müftü Vekili Paşa Bektaş katıldı.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Valiliği, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı
Bakan Kasapoğlu'ndan masasına ödül bırakan CHP'li vekile yanıt: Kartvizit öyle takdim edilmez Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek!

Son Dakika Haberleri
23:09 Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı - Son Dakika
23:09 Kartal'daki villadan çıkan "kedicik" konuştu - Son Dakika
23:08 Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
23:08 Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: "İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı" - Son Dakika
23:05 Rektör Karadağ'dan yanan konakla ilgili açıklama - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 23:12:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]