Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talep... - Son Dakika

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Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talep...
6 saat önce
Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talep aranmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri uygulanacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talep aranmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri uygulanacak.
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