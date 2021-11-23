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Kadına şiddetle mücadeleye teknolojik destek - Son Dakika

Kadına şiddetle mücadeleye teknolojik destek

23.11.2021 09:45
Kadına şiddetle mücadeleye teknolojik destek

Teknosa, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle şiddet gören ve sesini duyurabileceği teknolojiye erişimi kısıtlı olan kadınları ihtiyaç duydukları akıllı telefonla buluşturmak üzere bu yıl başlatılan "Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma" kampanyası...

Teknosa, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle şiddet gören ve sesini duyurabileceği teknolojiye erişimi kısıtlı olan kadınları ihtiyaç duydukları akıllı telefonla buluşturmak üzere bu yıl başlatılan "Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma" kampanyası bağışlarla büyümeye devam ediyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) iş birliğiyle "Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma" mottosuyla başlatılan kampanya devam ediyor. Kadına şiddetle mücadeleye katkı sağlamak için tasarlanan kampanya kapsamında, bağışçılar, kullanmadıkları akıllı telefonlarını Türkiye'nin 69 ilindeki Teknosa mağazalarından ya da Teknosa Çağrı Merkezi'ni (0 850 222 55 99) arayarak evlerinden teslim edebiliyor. Teknosa'nın iş ortakları tarafından bakımları yapılarak çalışır hale getirilen akıllı telefonlar, Sabancı Vakfı desteği ve TKDF aracılığıyla şiddet gören kadınlara ulaştırılıyor.

KADINLARIN TEKNOLOJİYE ERİŞİMİ KISITLI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen çağrılar analiz edildiğinde, kadına şiddet vakalarının bu yıl artışta olduğu ortaya çıkıyor. Ev içi şiddet mağdurlarının büyük çoğunluğu yüzde 91 ile kadınlar olurken, kadınları çocuklar izliyor. Vakalarda fiziksel ve psikolojik şiddet öne çıkmakla birlikte gelen çağrılarda sosyal şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ihbarları da azımsanmayacak oranlarda yer alıyor. Hem TKDF hattına gelen çağrılarda hem de araştırmalarda kadınların teknolojiye erişimlerinin kısıtlı olduğu da dikkat çekiyor.

Pandemi döneminde tüm dünyada artan kadına şiddetle mücadelede farkındalığı ve dayanışmayı artırmayı hedefleyen akıllı telefon bağış kampanyasına bireylerin yanı sıra kurumlar da katılabiliyor.

PROJE NASIL İŞLİYOR?

Bağışçılar tarafından Teknosa mağazalarına getirilen veya Teknosa Çağrı Merkezi (0850 222 55 99) aranarak adresten alınması sağlanan ikinci el akıllı telefonlar, bağış taahhüdüyle alınarak bakımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere TKDF'ye teslim ediliyor. Federasyon, bedelsiz telefon talebi için halihazırda bir sığınma evinde ikamet eden veya ev içi ya da cinsiyet temelli şiddet mağduru kadınların başvurularını değerlendirerek, bakımı yapılan kullanıma hazır telefonların ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşmasını sağlıyor. Sabancı Vakfı ise bağışlanan telefonların ilgili kişilere dağıtımında TKDF'ye destek veriyor. Aynı zamanda toplanan telefonlara TKDF Aile içi Şiddet Acil Yardım Hattı Aplikasyonu yükleniyor ve bu sayede kadınlar şiddet anında veya şiddet riski altındayken tek tuş ile yardım isteyebiliyorlar.


Sabancı Holding, Sabancı Vakfı, Türkiye, Teknosa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadına şiddetle mücadeleye teknolojik destek - Son Dakika


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