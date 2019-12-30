Kadına şiddette ihtisas mahkemeleri belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadına şiddette ihtisas mahkemeleri belirlendi - Son Dakika

Kadına şiddette ihtisas mahkemeleri belirlendi

6 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin kararıyla, kadına yönelik şiddet olaylarında koruyucu ve önleyici tedbirler, belirlenen ihtisas mahkemelerince alınacak.

Kadına şiddette ihtisas mahkemeleri belirlendi, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin kararıyla, kadına yönelik şiddet olaylarında koruyucu ve önleyici tedbirler, belirlenen ihtisas mahkemelerince alınacak.

HSK 1. Dairesinin, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında önleyici ve koruyucu tedbir işlerine bakmakla görevli ihtisas mahkemelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemelerinin görev alanındaki davalara, işlere, önleyici ve koruyucu tedbirlere asliye hukuk mahkemeleri bakacak. Bir asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerde bu mahkeme, iki veya daha fazla asliye hukuk mahkemesinin hizmet verdiği bölgelerde ise 2 numaralı asliye hukuk mahkemesi görevli olacak.

Bir aile mahkemesinin bulunduğu yerlerde Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki önleyici ve koruyucu tedbir işlerine bu mahkeme bakacak. 20'den az aile mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise önleyici ve koruyucu tedbirlere 1 numaralı aile mahkemesi, 20 veya daha fazla aile mahkemesi bulunan adliyelerde 1 ve 2 numaralı aile mahkemeleri karar verecek. 10 veya daha fazla aile mahkemesinin faaliyette bulunduğu yerlerde koruyucu ve önleyici tedbir işlerine bakmakla görevlendirilen ihtisas mahkemeleri bu işler dışında tevziye kapatılacak.

Aile mahkemesinde açılan davayla birlikte veya dava açıldıktan sonra önleyici ve koruyucu tedbir talebine davaya bakan mahkeme karar verecek.

Yeni uygulama 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

Bakan Gül açıklamıştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2 Aralık'ta Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Aile Hukuku Çalıştayı"nda birden fazla aile mahkemesi bulunan yerlerde bir aile mahkemesinin tedbir mahkemesi olarak belirleneceğini, bu konuda HSK'nin çalışma yaptığını açıklamıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kanal İstanbul açıklaması: Birileri çatlasa da patlasa da yapılacak
Suudi Arabistan'da tiyatro oyuncularını yaralayan sanıklardan birine idam cezası verildi Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu

Son Dakika Haberleri
16:56 Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
16:56 Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü - Son Dakika
16:55 Sadakataşı'ndan İdlib yardımı - Son Dakika
16:51 Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye dönüştürüyor - Son Dakika
16:51 Sıcak çorba çeşmesi Bursa Teknik Üniversitesi'nde de akıyor - Son Dakika
16:33 İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Son Dakika
16:17 Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:59:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadına şiddette ihtisas mahkemeleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]