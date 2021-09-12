Kadına şiddette yeni adım! Hakkında tedbir kararı alınan kişilerin silah ruhsatları ellerinden alınacak - Son Dakika

Ateşli Silahlar Yönetmeliği'ne yeni bir düzenleme geldi. Yapılan değişikliklere göre kadına şiddet nedeniyle hakkında tedbir kararı alınan kişinin ruhsatına el konulacak.Bu kişilerin tedbir kararı süresince silah taşıma veya bulundurma ruhsatı askıya alınacak ve silahı da 'emanete' alınacak.

5 YIL SONRA RUHSAT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK

NTV'nin haberine göre, ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar infazın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ruhsat başvurusu yapabilecek.

BAŞKA DÜZENLEMELER DE YOLDA

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri de silah ruhsatı alabilecek. Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Başkanı ve üyeleri de silah taşıyabilecek.