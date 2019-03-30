Son Dakika Haberleri: Kadına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

Kadına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

23 dakika önce

İstanbul Maltepe'de silahlı bir şahıs sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı.

Kadına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı, System.String[]
İstanbul Maltepe'de silahlı bir şahıs sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı. Kadın ağır yaralanırken, şahıs, ardından kendini de vurarak yaraladı. Olay Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Z.A. isimli silahlı şahıs, işe gitmek için yolda minibüs bekleyen Fatma Ş. isimli kadına henüz bilinmeyen bir sebeple ateş etti. Önce yolun karşısından ateş eden adam daha sonra kadına yaklaşarak ateş etmeye devam etti. Kadın, vücuduna kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralandı. Kadını vuran silahlı şahıs ardından kendisini de vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik şeridi çekerek olay yerini kontrol altına aldı.

(Halit Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

İstanbul, Maltepe, Güncel
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