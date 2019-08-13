Son Dakika Haberleri: Kadına sokak ortasında tekme ve tokatlı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Kadına sokak ortasında tekme ve tokatlı saldırı

33 dakika önce

Kadına sokak ortasında tekme ve tokatlı saldırıAnkara'nın Mamak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, sokak ortasında tartıştığı kadına tekme ve tokat attı.

Kadına sokak ortasında tekme ve tokatlı saldırı
Ankara'nın Mamak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, sokak ortasında tartıştığı kadına tekme ve tokat attı. Bir grup mahalle sakini, sokağa inerek, saldırgana tepki gösterip, olay yerinden uzaklaştırdı.
Olay, dün gece, Mamak'a bağlı Bostancık Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın ile erkek arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası adam, kadına tekme ve tokat attı. Kadın, park halindeki otomobillerin çevresinde dolaşarak, saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Bu sırada kadının bağırışlarını duyan bir grup mahalleli, sokağa indi. Mahalle sakinleri, önce saldırıya uğrayan kadının olay yerinden ayrılmasını sağladı daha sonra saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri ise saldırganı iterek, olay yerinden uzaklaştırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Kadına şiddete sosyal medyadan tepki gösterildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul trafiğine UEFA Süper Kupa düzenlemesi! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Son Dakika! MSB'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması: Altyapı kurulum çalışmalarına başlandı 16 yaşındaki çocuk av tüfeği ile 13 yaşındaki kuzenini vurdu Çarpma anı kamerada: Traktördeki baba, yük treninden kaçamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 17:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadına sokak ortasında tekme ve tokatlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]