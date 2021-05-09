Çocuğun gözleri önünde kadına sözlü saldırıda bulundu, tepki görünce tır sürücüsünün üstüne yürüdü...O anlar kamerada - Son Dakika

Çocuğun gözleri önünde kadına sözlü saldırıda bulundu, tepki görünce tır sürücüsünün üstüne yürüdü...O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da bir şahıs, otoyol kenarında tartıştığı kadına sözlü şiddette bulundu. O anlar kameralara yansırken, adam kendisine tepki gösteren tır sürücüsünün de üstüne yürüdü.

Olay, dün akşam üzeri Ankara- Niğde Otoyolu çıkış varyantında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir erkek ile bir kadın bilinmeyen bir sebeple otoyolda tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce şahıs, kadına yol ortasında sözlü saldırıda bulundu. O anlar ise yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam kadına sözlü saldırıda bulunurken, o esnada yanlarında bulunan çocuk ise korku dolu anlar yaşadı.

Görüntüleri çeken sürücü adama korna basarak tepki gösterirken, adam tır sürücüsünün üstüne yürüdü.