Son Dakika Haberleri: "Kadına tek şiddet şiddetli bir aşk olmalı"
Son Dakika Magazin Haber

"Kadına tek şiddet şiddetli bir aşk olmalı"

22 dakika önce

Türkiye Vizyon Ödülleri gecesinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Alışık sahnede şöyle konuştu "Temamız kadına şiddetmiş, onunla ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Kadına tek şiddet şiddetli bir aşk olmalı.

Türkiye Vizyon Ödülleri gecesinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Alışık sahnede şöyle konuştu "Temamız kadına şiddetmiş, onunla ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Kadına tek şiddet şiddetli bir aşk olmalı. Şiddetli bir aşktan başka kadına hiçbir şiddet uygulanmamalı çünkü yuvayı yuva yapan kadınımız. Evlerin bir kokusu vardır, evlere kokusunu kadınlar verir. Onlar okşanmalı, sevilmeli, şefkat gösterilmeli ve başımızın üstünde sırça bir taç gibi taşınmalı."


Fekeli'nin de ediği gibi "Zahmetsiz Rahmet Olmuyor"


Ödülünü, Ömür Gedik'in elinden alan Kerem Alışık "Ödül beklemek için bu işi yapmıyoruz, alacağımız için de bu işle ilgili değiliz. Bu işi yapabiliyor olmak zaten bizim için bir ödül ama ödüllenmek te güzel. Layık gören, değer biçenlere teşekkür ederim. Bana bu ödülü kazandıran Ali Rahmet Fekeli'nin dediği gibi 'Zahmetsiz rahmet olmuyor' bu zahmete beraber katlandığımız tüm ekip arkadaşlarıma, senaristimize, yönetmenimize ve yapımcılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar adına da alıyorum bu ödülü, sağ olun, var olun" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü Eşinin şiddetinden kaçtı, hapis hayatında ölümü bekliyor Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 17:05:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kadına tek şiddet şiddetli bir aşk olmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]