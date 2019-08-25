Türkiye Vizyon Ödülleri gecesinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Alışık sahnede şöyle konuştu "Temamız kadına şiddetmiş, onunla ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Kadına tek şiddet şiddetli bir aşk olmalı. Şiddetli bir aşktan başka kadına hiçbir şiddet uygulanmamalı çünkü yuvayı yuva yapan kadınımız. Evlerin bir kokusu vardır, evlere kokusunu kadınlar verir. Onlar okşanmalı, sevilmeli, şefkat gösterilmeli ve başımızın üstünde sırça bir taç gibi taşınmalı."



Fekeli'nin de ediği gibi "Zahmetsiz Rahmet Olmuyor"



Ödülünü, Ömür Gedik'in elinden alan Kerem Alışık "Ödül beklemek için bu işi yapmıyoruz, alacağımız için de bu işle ilgili değiliz. Bu işi yapabiliyor olmak zaten bizim için bir ödül ama ödüllenmek te güzel. Layık gören, değer biçenlere teşekkür ederim. Bana bu ödülü kazandıran Ali Rahmet Fekeli'nin dediği gibi 'Zahmetsiz rahmet olmuyor' bu zahmete beraber katlandığımız tüm ekip arkadaşlarıma, senaristimize, yönetmenimize ve yapımcılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar adına da alıyorum bu ödülü, sağ olun, var olun" sözleriyle duygularını dile getirdi.