Kadına uçan tekme atan zabıtanın iş akdi feshedildi - Son Dakika

Taksim'de bir kadını uçan tekme atarak darp eden zabıtanın görevine son verildiği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istemiş, taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada İBB zabıtası, bir kadına uçan tekme atmıştı.

Tepki çeken olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından söz konusu zabıtanın görevine son verildiği açıklandı.

-İHA-