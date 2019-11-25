- Kadına uygulanan şiddete tiyatroyla dikkat çektiler

"Kesik Hikaye" kadına şiddete dikkat çekti

İSTANBUL - 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çeken Kesik Hikaye isimli tiyatro Sultangazi'de sahnelendi. 3 kişilik oyunda oyuncuların performansı büyük beğeni topladı.

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Sultangazi Belediyesi de kadına yönelik şiddete "Dur" demek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Kesik Hikaye" isimli tiyatroyu izleyiciyle buluşturdu. Sultangazi Belediyesi İlim Yayma Cemiyeti'nde sahnelenen tiyatronun yönetmenliğini Hakan Güneri üstlendi. Gözde Gürkan, Mesut İzgi ve Ahmet Samet Kütükçü'nün sahnelediği Kesik Hikaye'ye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun ve Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de oyunu en önden izledi. 3 kişilik oyunda kadın erkek ilişkileri şiddet teması üzerinden işlenirken oyuncuların performansı oyun sonunda büyük alkış aldı. Tiyatro sonrası kadınlara uygulanan şiddetin hiç bir koşulda kabul edilemeyeceği vurgulanırken şiddet olaylarının son bulması gerektiği ifade edildi. Öte yandan kadına uygulanan şiddete dikkat çeken oyun, önümüzdeki günlerde de birçok noktada sergilenmeye devam edecek.

"Almamız gereken mesajı bir kez daha almış olduk"

Kadına uygulanan şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Sultangazi Belediyesi olarak Mimar Sinan kültür sanat dönemimizde 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bugün bu tiyatromuzla sizlerin karşınızda olmak istedik. Oyuncularımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bize her şeyi çok güzel yansıttılar, almamız gereken mesajı bir kez daha almış olduk. Tabi ki dünyada hiçbir canlının, insanın şiddete uğraması taraftarı asla değiliz. Özellikle kadınlarımız şiddete uğruyorlar, bizlerin çok bilgili olması gerekiyor. Nerelere başvuracağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Kadın erkek ilişkilerini şiddet teması üzerinden işleyen bir oyun"

Sanatın gücünün toplumsal birçok olaya dikkat çekmede önemli işlev gördüğünü ifade eden Kesik Hikaye oyununda yönetmen yardımcılığı yapan İlker Düzen, "Bugün Tarık Tufan'ın öykülerinden Hakan Güneri'nin uyarladığı Kesik Hikaye adlı oyunu oynadık. Bu da kadın erkek ilişkilerini şiddet teması üzerinden işleyen bir oyun, tiyatronun gücünü, işlevini bu yönde kullanmayı tercih eden bir ekip olarak bu günü de böyle değerlendirmek istedik. Umarım bu tarz etkinlikle bu tarz şiddet olaylarını minimuma indireceğiz. 3 kişilik bir oyun, Tarık Tufan'ın beş adet öyküsünden oluşuyor, 2 aylık bir prova süreci geçirdik" dedi.