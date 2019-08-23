Son Dakika Haberleri: "Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım"
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"Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım"

53 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım." dedi.

Emine Bulut, AK Parti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:05 
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