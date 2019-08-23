"Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım"
53 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:05
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