Son Dakika Haberleri: Kadına ve hayvanlara şiddeti tuvale yansıttılar
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Kadına ve hayvanlara şiddeti tuvale yansıttılar

44 dakika önce

Siirt Lisesi öğrencileri, kadına ve hayvana yönelik şiddetin olumsuz etkilerini yağlı boya resimlere yansıttı.

Kadına ve hayvanlara şiddeti tuvale yansıttılar, System.String[]

Siirt Lisesi öğrencileri, kadına ve hayvana yönelik şiddetin olumsuz etkilerini yağlı boya resimlere yansıttı.

Siirt Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri, resim öğretmeni İdris Cihan öncülüğünde hazırladıkları resimleri bir alışveriş merkezinde sergiledi.

Öğrencilerin hazırladığı resimler ilgi gördü.

Resim öğretmeni Cihan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır bu resimlerle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının son dönemde kadına ve hayvana yönelik artan şiddete ilişkin toplumsal bir mesaj vermek olduğunu dile getiren Cihan, "Şiddet devam ettiği sürece sanatımızla karşısında durmaya çalışacağız." dedi.

Serginin şehrin farklı noktalarında da beğeniye sunulacağı belirtildi.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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