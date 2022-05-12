"Kadına ve Sağlık Çalışanına Şiddetle Mücadele" Kanunu TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika

AKP ve MHP'nin ortak imzayla Meclis Başkanlığı'na sunduğu "kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetle mücadele" teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Müstakil bir suç olarak düzenlenen "ısrarlı takip" için iki yıla kadar hapis cezası verilecek. Kadına karşı işlenen kasten öldürme suçunun cezası, müebbet hapisten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçu, tutuklamaya konu edilen katalog suçlar kapsamına alındı. Muhalefet milletvekilleri, dar çerçeveli olduğu ve cinsiyetçi bakış açısıyla işlenen fiillere ceza getirmediği gerekçesiyle teklifi eleştirdi.

Kamuoyunda "kadına ve sağlık çalışanına şiddetle mücadele teklifi" olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifi içerik olarak eksik bulan muhalefet temsilcileri şunları söyledi:

BEŞTAŞ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇEKİLME TEPKİSİNİ GÖRÜNMEZ KILMAK İSTİYORLAR

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: "Bu kadına yönelik şiddet fiillerinde cezalar artırılıyormuş, ısrarlı takip suçu getiriliyormuş, işte 'mış miş' diyeyim ama temelinde ne var? 'Bu şiddetin sebebini yazalım' dedik. Sebep ya! Bir kadın niye şiddete uğrar? Bir kadın niye katledilir? Tabii ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden dolayı ve erkeğin erkek egemen sistemden aldığı güçle, eril bir yaklaşımla bu şiddet devam ediyor. Bu, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde başa bela olan bir erkek egemenliği meselesi. Bu teklifte ne deniyor? Asıl fail gizleniyor, erkek gizleniyor, eşitlik ilkesi tamamen yok sayılıyor ve erkeğin cinsiyeti, bakış açısıyla işlediği suçlar meselesi kanundan çıkmıyor. Bir kadın, kadını öldürürse, şiddet uygularsa yine aynı cezayı alacak; ya, böyle saçmalık olur mu? Burada esası cinsiyetçi bakış açısıyla işlenen fiillerdir. TCK'nin sistematiğini baştan sona bozuyor, kadın katillerine otomatik indirim getiriyor… İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmelerine dair var olan tepkiyi görünmez kılmak istiyorlar."

ŞAHİN: HEKİMLER NEDEN YURT DIŞINA GİDİYOR, ÖĞRENCİLER NEDEN FAKÜLTEYİ BIRAKIYOR

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin: "Sağlıkta şiddet ne zaman gündemimize geldi? AKP iktidarıyla birlikte sağlıkta şiddeti yoğun şekilde konuşur hale geldik. Bundan önce de var mıydı? Evet, vardı ama münferitti. AKP iktidarının izlemiş olduğu yanlış sağlık politikaları nedeniyle sağlıkta şiddet AKP'yle birlikte artık sistematik hale gelmiştir… Hekimler neden istifa ediyor, neden yurtdışına gidiyorlar? Neden mesleki beceri ve niteliği yüksek hekimler kamudan ayrılıyor? Tıp fakültesi öğrencileri neden fakülteyi bırakıyor? Tıp öğrencileri neden uzmanlık sınavına değil de yabancı dil sınavına çalışıyor? Neden TUS sınavlarında kontenjanlar boş kalıyor? Hekimler neden mutsuz ve umutsuz? Neden eylem yapmak zorunda kalıyorlar? Hekimlerin özlük haklarıyla ilgili sorunlar yok mudur? Neden hekimler geçim sıkıntısı yaşıyor? Neden 65-72 yaş arasındaki hekimleri tekrar göreve çağırmak zorunda kalıyorsunuz? Neden sağlık sisteminin içine şirketleri soktunuz ve kamuya ortak ettiniz? Neden özel hastane sayısının bu kadar çok artmasına izin verdiniz?"

KABUL EDİLEN KANUN NE GETİRİYOR?

Yasalaşan düzenlemelerden öne çıkanlar şöyle:

TAKIM ELBİSEYE KRAVATA İNDİRİM KALKIYOR: İyi hal indirimi belli konularla sınırlandırıldı. Sadece failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi verilebilecek. Failin pişmanlık içermeyen davranışları ve duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi davranışları, iyi hal indirimi nedeni olarak dikkate alınmayacak. Faile iyi hal indirimi uygulanması halinde gerekçeleri mutlaka kararda yer alacak.

CEZANIN ALT SINIRINDA 2, 3, 6'ŞAR AYLIK ARTIŞ: Kadına karşı işlenen kasten öldürme suçunun cezası, müebbet hapis cezasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilecek. Kadını kasten yaralama suçunun cezasının alt sınırı dört aydan altı ay hapis cezasına çıkarılacak. Kadına yönelik tehdit suçunun cezasının alt sınırı ise altı aydan dokuz ay hapis cezasına çıkarılacak. Kadına karşı işlenen işkence suçunun cezası için belirlenen üç yıllık alt sınır da beş yıl hapis cezası olarak yükseltilecek. Kadına yönelik eziyet suçunun cezasında da alt sınır iki yıldan iki yıl altı ay hapis cezasına çıkarılacak.

ISRARLI TAKİBE 3 YILA KADAR HAPİS: "Israrlı şekilde fiziken takip etmek", "haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak" fiilleri, mağdurda ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da mağdurun kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olması halinde suç olarak kabul edilecek. Israrlı takibin cezası ise altı aydan iki yıla kadar hapis olacak.

Israrlı takip suçunun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşanılan eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması ya da hakkında uzaklaştırma kararı verilen fail tarafından işlenmesi durumları ise "nitelikli hal" olarak kabul edilecek ve cezası da bir yıldan üç yıla kadar hapis olacak.

SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET, 'KATALOG SUÇ' OLDU: Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu; beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama veya canavarca hisle işlenen suçlar; sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedeni varsayılan "katalog suçlar" arasına alınacak.