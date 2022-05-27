Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

27.05.2022 02:07
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

KADINA ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KADINA ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre, kadına ve sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ya da canavarca hisle işlenmesi halleri, katalog suç sayılacak. Kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak. Kasten öldürme suçunda ceza müebbet iken bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak. Kadına yönelik şiddete iyi hal indirimi kaldırılacak. Bu kapsamda, TCK'daki takdiri indirim nedenleri sınırlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak.

KASTEN YARALAMAYA 6 AY HAPİS CEZASIBasit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı, 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek. İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarında verilecek ceza ise 6'da 1'i oranına kadar artırılacak.


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Kaynak: DHA

Gazete, Tck, Güncel, Son Dakika

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