"İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur" - Son Dakika
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"İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur"

10.05.2022 21:58

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur. 1963 tarih ve 244 sayılı kanun ile Cumhurbaşkanlığı 9 Sayılı Kararnamesi'nin ortaya koyduğu hükümler çerçevesinde, yürütme ve yasama görev alanlarıyla ilgili yetkilerini kullanmıştır" dedi.

TBMM Genel Kurulunda kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. TBMM Genel Kurulunda eleştirilere cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, muhalefetin gerçekleri çarpıttığını belirterek, "Kadına verdiğimiz değeri bu toplum çok iyi biliyor. Anayasal olarak kadınlara pozitif ayrımcılık getirdik. Milletimiz huzurlu toplum ile ilgili politikalarımızı benimsediği için AK Parti iktidar oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur. 1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanlığı 9 Sayılı Kararnamesi'nin ortaya koyduğu hükümler çerçevesinde, yürütme ve yasama görev alanlarıyla ilgili yetkilerini kullanmıştır" dedi.

Bazı Antlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun'un İnönü zamanında yasalaştığını belirten Akbaşoğlu, "Sonuç itibarıyla, burada, hükümet, yürütme organı bir uluslararası sözleşmeye imza atar. Bunu, uluslararası sözleşmenin uygun bulunduğuna dair kanunu Meclis kanun olarak çıkartır, bir izin verir yani izin verir. Yürütme ister bunu imzalar, bu izni alır. Bunun birçok örneği vardır. Bakanlar Kurulu imza attığı gibi, yine Bakanlar Kurulu, yürütme organı bunu sona erdirme noktasında yetki sahibidir. Yürütme organının yetkisinde olan işlem yürütme organı tarafından geri alınır. Daha önce, yürütme organı parlamenter sistemde Bakanlar Kuruluydu; Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme organı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı kararıyla bunun sona erdirileceği açık hükümdür. Bu Meclisin yapmış olduğu uygun bulma kanunu ise yürürlüktedir zaten. Yürütme, Meclisin yapmış olduğu kanunu yürürlükten kaldırmamıştır, o bir izin verme sürecidir, izni vermiştir. Bu kararı, sona erdirme kararını veya katılma kararını verecek olan yürütmedir" diye konuştu.

(Musa Erdoğan/İHA)

İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur
İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur
İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur
İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur
İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinde hukuka aykırı bir durum yoktur

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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