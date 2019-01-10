Son Dakika Haberleri: "Kadına Ver Yetkiyi, Gör Etkiyi"

"Kadına Ver Yetkiyi, Gör Etkiyi"

1 saat önce

"Kadına ver yetkiyi, gör etkiyi" sloganı ile yola çıkan AK Parti Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Sevim Çobanoğlu; çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Bir dönem kadın kollarında da görev yapan ve bundan önceki seçimlerde partisine oy toplanması noktasında gece, gündüz demeden çalışan ev hanımı Sevim Çobanoğlu her fırsatta partisinin çalışmalarına ve toplantılarına da katılarak, belediye Meclis üyesi Aday Adaylığını tanıtıyor.

Neden aday adaylık yolunu seçtiği, tüm kadınların sesi ve soluğu olacağını duyuran Sevim Çobanoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundayız. Kadınlarımızın önemine sürekli vurgu yapıyor ve seçimler de önemli rol oynuyoruz. Belediye başkanlık makamı ve meclis üyelikleri de kadın eli de değmeli. EV hanımlarımıza örnek olmak da istiyorum. Onların haklarını da savunmak için, hizmete talibim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:31 Kaynak: Bültenler

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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