Kadına yönelik şiddet anlatıldı - Son Dakika

Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen seminerde kadınlara şiddet konusu anlatıldı.



Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından, Kale Kaymakamlığı ile koordineli olarak Kale ilçesinde yaşayan kadınlara, Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Aile İçi Şiddetle Mücadele" konulu seminer verildi. Seminerde, kadına yönelik şiddetin kaynakları ve mücadele yöntemlerinin yanı sıra şiddete uğrayan kadınların neler yapabileceği ve hakları konusunda bilgi verildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Suçları Kısım Amiri Jandarma Astsubay Sultan Mucuk, seminerde yaptığı konuşmada, "Kadın, her türlü değerli niteliğin ötesinde, öncelikle insan olma vasfıyla doğuştan getirdiği temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Şiddet meydana geldikten sonra fiziksel yaralar iyileşmekte, kadınlar da bu durumu sineye çekmektedirler. Ancak duygusal ve travmatik yaraların iyileşmesi çok uzun sürmektedir. Bu durumda kadınlarda psikolojik bunalım, içe kapanma veya etrafa karşı daha hırçın olma gibi sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Aile bireylerini birbirine bağlayan muhabbet ve merhamet bağları ne kadar güçlüyse, aile de toplumda o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Toplumun kanayan yarası olan şiddet babadan oğula, mağduriyet ise anneden kızına geçerek nesilden nesle taşınmakta, sağlıksız bir toplum modeli de böylelikle ortaya çıkmaktadır. Türkiye de şiddet mağduru kadınların geneli aile bireylerinin kurbanı olup kadınların bir kısmı hayatlarına son vermeyi dahi düşünmektedirler" ifadelerini kullandı.



Kadın Astsubay Mucuk, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi konulu kanun hakkında bilgilendirme yaparak, şiddete uğrayan kadınların Jandarmadan veya Emniyetten sığınma talep edebileceğini, şiddete uğramaları halinde sessiz kalmamaları gerektiğini bildirdi. Mucuk, böyle bir durumda nerelere başvurabilecekleri konusunda bilgilendirme yaparak, şiddete karşı ve Jandarma mensuplarının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.



Kadınların yoğun ilgi gösterdiği, dikkatle dinlediği, kendi sıkıntılarını anlattığı seminerde "Şiddete Maruz Kalıyor Tanık Oluyorsan Ara Sessiz Kalma" konulu el kitapçığı dağıtıldı. - MALATYA