"Kadına yönelik şiddet dünya sorunu" - Son Dakika

"Kadına yönelik şiddet dünya sorunu"

26.11.2020 13:31

Kadın cinayetlerinin dünyada artış gösterdiğine dikkat çeken Av. Hülya Gülbahar, "Kadına şiddet dünya sorunu. Şiddetle mücadele etmek istiyorsak, hayatın bütün alanlarında kadın erkek eşitliğini sağlamak zorundayız" dedi.

Kadın cinayetlerinin dünyada artış gösterdiğine dikkat çeken Av. Hülya Gülbahar, "Kadına şiddet dünya sorunu. Şiddetle mücadele etmek istiyorsak, hayatın bütün alanlarında kadın erkek eşitliğini sağlamak zorundayız" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Arzu Azer ve Kadın Hakları Aktivisti Av. Hülya Gülbahar 'Şiddete Maruz Kalmama Hakkı: Kadınlar Güçleniyor' konulu söyleşi düzenledi.

Online olarak gerçekleştirilen söyleşide kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın hakları, İstanbul sözleşmesi gibi birçok konu ele alındı. Programda Prof. Dr. Azer'in sorularını yanıtlayan Av. Hülya Gülbahar, "Erkekler, toplumsal hayatta egemenlik kurmak için kadınları bedenleriyle, kimlikleriyle kontrol altına alma girişiminde bulunuyorlar. Dünyanın birçok ülkesinde kadınların sadece kadın oldukları için erkeklere hizmet etmekle yükümlü olduğunu söyleyen sistemlerin olduğunu görüyoruz. Her yıl 1 milyona yakın kız çocuğu doğmadan yok ediliyor" diye konuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YOL HARİTASI SUNUYOR

Dünyada neredeyse her gün 140 kadının öldürüldüğünü vurgulayan Gülbahar, kadın cinayetlerinin tüm dünyada artış gösterdiğine dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de açıklama yapan Gülbahar, "Bu sözleşme herkese yapılması gerekenler için yol haritası sunuyor. Sözleşmenin felsefesi kadınlarla erkekler arasındaki güç eşitsizlikleri üzerine kurulu. Şiddetle mücadele etmek istiyorsak, hayatın bütün alanlarında kadın erkek eşitliğini sağlamak zorundayız. Eşitsizlik olduğu sürece şiddet artar. Kadınlar fiziksel olarak güçsüzdür propagandası şiddeti artırır" ifadesini kullandı.

EKONOMİK ŞİDDETE DE MARUZ KALIYORLAR

Kadınların çok fazla konuşulmasa da ekonomik şiddete maruz kaldığını ifade eden Gülbahar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlar erkeklere bağımlı kılınıyor. Şiddetle mücadelede birinci adım ekonomiden spora kadar birçok alanın eşit olmasıdır. Ekonomik şiddetin ne olduğunu öğrenmek gerekiyor. Türkiye hukuk sistemi bu konuda gerekli reformları yaptı. Birçok evlilikte insanlar kiradan kurtulalım diyerek, çalışarak ev sahibi oluyorlar. Tapu erkek üzerine olduğu için boşanma durumunda alıp gidiyorlar. Aile konutunu kadının rızası olmadan satamazsınız gibi kanunlar var. Bu hakları öğrenmek gerek. Hakları öğrenmek için kadın örgütlerine başvurabiliriz. En önemlisi kadın dayanışmasına inanmak ve örgütlenmektir. Şiddetle mücadeleye kendimizden başlayacağız. En kalıcı sığınak özgüvendir. Şiddet uygulayanlar önce karşısındakinin özgüvenini çalar."


Hülya Gülbahar, Şiddet, Erkek, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kadına yönelik şiddet dünya sorunu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor
Fatih Terim torunlarıyla video paylaştı: 67 yaşında marşmelov denedim Fatih Terim torunlarıyla video paylaştı: 67 yaşında marşmelov denedim         
14:00
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın "babam" çığlıkları yürekleri dağladı         
13:35
Cani evlat, tartıştığı annesini göğsünden bıçaklayarak öldürdü Cani evlat, tartıştığı annesini göğsünden bıçaklayarak öldürdü         
13:19
Online müzik servisi Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi Online müzik servisi Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi         
13:06
Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek         
11:54
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi         
10:48
Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti         
10:22
Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş         
10:20
Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı         
10:06
Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum         
10:04
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 14:09:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kadına yönelik şiddet dünya sorunu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei