Kadına yönelik şiddet, erkeklerin psikolojik eğitimiyle önlenecek - Son Dakika

Adana'da eşine ya da birlikte yaşadığı kadına yönelik saldırıda bulunan, hakkında tedbir kararı alınan ve elektronik kelepçe uygulaması yürütülen erkeklere, psikolojik eğitim verilerek öfke kontrolü sağlamaları ve aile içi iletişimi öğrenmeleri hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Çukurova Üniversitesi iş birliğinde yürüttüğü "Şiddet Uygulayan Erkeklere Yönelik Psikoeğitim Programı" ile kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Adana'nın Çukurova, Kozan, Ceyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde yürütülecek proje, eşi ya da birlikte yaşadığı kadına yönelik şiddet suçu işleyen, hakkında tedbir kararı alınan ve özellikle elektronik kelepçe uygulaması yürütülen erkeklere uygulanacak.

Psikososyal destek uzman ve görevlileri, şiddet uygulayan toplam 60 erkekle haftanın bir günü 2 saat bir araya gelerek 10 hafta sürecek eğitim gerçekleştirecek.

Projeyle, şiddet uygulama kaynaklarını, uyguladığı şiddetin çevresindekiler üzerindeki etkisini fark eden ve öfkesiyle başa çıkmayı öğrenen erkeğin, aile ve çevresiyle iletişiminin de farklılaşması amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, AA muhabirine, Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle yürüttükleri proje kapsamında sosyal hizmet uzmanı ve psikolog 15 kişinin eğitimlere katılacağını söyledi.

Personelin şiddetin türleri, şiddet uygulayan erkeğe nasıl yaklaşılmasıyla ilgili teorik eğitimlerinin ardından özellikle elektronik kelepçe kararı alınan erkeklere yönelik psikoeğitim programına başlayacağını aktaran Özer, projeyle şiddet uygulayan 60 erkeğe ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Projenin şiddetin önlenmesi ve terapisi açısından çok önemli olduğuna değinen Özer, şöyle devam etti:

"Her türlü şiddeti minimize etmek bizim bakanlık olarak temel felsefelerimizden bir tanesi. Evde bir şiddet döngüsü oluyorsa o evde erkek, kadın mutsuz, her şeyden önce çocuklar mutsuz oluyor. Bu da yerelden genele tüm toplumun dinamiklerini etkiliyor. Bu anlamda bu projeyi çok önemsiyoruz. Sadece fiziki değil, psikolojik, duygusal, cinsel, ekonomik şiddet gibi şiddetin bütün temel açılımlarını ortadan kaldırmak bizim temel hedefimiz."

Özer, projeyle sorunun kaynağına inileceğini, şiddeti uygulayan kişilerin yaşam tarzları, geçmişte olan durumları ve rehabilitasyon süreçlerinin bir arada değerlendirileceğini söyledi.

Projenin koruyucu ve önleyici bir rehberlik çalışması olduğunu vurgulayan Özer, "Biz yaralı, hasarlı gönülleri tamir eden, yaralı, hasarlı gönüllere merhem olan bir bakanlığız. Buradaki temel kısasımız bu zaten. Sorunun kaynağını bulmak ve bu kişileri tedavi etmek, şiddetin o vermiş olduğu her türlü ızdırabı, sıkıntıyı birlikte aşabilmek." dedi.