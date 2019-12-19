Kadına yönelik şiddet genelgesi: Hak savunucuları bölünmüş durumda

Adalet Bakanlığının kadına karşı şiddetle mücadele için çarşamba günü yayımladığı genelge ile şiddet vakalarının etkin ve hızlı yönetimi konusunda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinden vakanın özel durumuna yönelik tedbir kararları alınmasına dek önemli yenilikler getiriliyor.



Genelgenin gizlilik konusundaki hükümleri ise, kadın hakları konusunda çalışan hak savunucuları tarafından farklı yorumlara konu oluyor.