Kadına yönelik şiddet genelgesi: Hak savunucuları bölünmüş durumda - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kadına yönelik şiddet genelgesi: Hak savunucuları bölünmüş durumda - Son Dakika Dünya

Kadına yönelik şiddet genelgesi: Hak savunucuları bölünmüş durumda

6 saat önce

Adalet Bakanlığı’nın kadına karşı şiddetle mücadele için Çarşamba günü yayımladığı genelge ile şiddet vakalarının etkin ve hızlı yönetimi konusunda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinden vakanın özel durumuna yönelik tedbir kararları alınmasına dek önemli yenilikler getiriliyor

Kadına yönelik şiddet genelgesi: Hak savunucuları bölünmüş durumda, System.String[]

Adalet Bakanlığının kadına karşı şiddetle mücadele için çarşamba günü yayımladığı genelge ile şiddet vakalarının etkin ve hızlı yönetimi konusunda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinden vakanın özel durumuna yönelik tedbir kararları alınmasına dek önemli yenilikler getiriliyor.


Genelgenin gizlilik konusundaki hükümleri ise, kadın hakları konusunda çalışan hak savunucuları tarafından farklı yorumlara konu oluyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:42 
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