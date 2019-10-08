Son Dakika Haberleri: Kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamında eğitimler devam ediyor
Son Dakika Güncel Kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamında eğitimler devam ediyor

Kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamında eğitimler devam ediyor

1 saat önce

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Süloğlu ve Keşan ilçesinde askerlik hizmetini sürdüren Er ve Erbaşlara "Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele" kapsamında...

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Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Süloğlu ve Keşan ilçesinde askerlik hizmetini sürdüren Er ve Erbaşlara "Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele" kapsamında eğitim düzenlendi.


Gerçekleşen eğitimin içeriğinde; "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Erken Yaş Evliliklerin Önlenmesi, Şiddet Türleri, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Yaptırımları, Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Kapsamında Kamu Kurumlarına Düşen Görevler" konu başlıklarına yer verildi.


Ayrıca eğitim sonunda Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele Kapsamında İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ile asker ailelerine gerçekleşen yardımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.


Eğitim soruların cevaplandırılması ile sona erdi. Gerçekleşen eğitimlere toplamda 476 kişiye ulaşıldı. - EDİRNE

Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:06 Kaynak: İHA
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