Kadına yönelik şiddet konuşuldu - Son Dakika
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Kadına yönelik şiddet konuşuldu

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddet" toplantısı düzenlendi.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddet" toplantısı düzenlendi.


Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Kadına yönelik şiddet koordinasyon toplantımızın özelikle kadına yönelik şiddetin son bulmasına ve kadınlarımın daha huzurlu en temel yaşam hakkının korunmasının bilgilendirme toplantısını tüm Türkiye ile eş zamanlı gerçekleştirdik" dedi.


Kısbet: "En çok şiddet mağduru göçmenler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklardır"


Türkiye'de kadınların, göçmenler, yaşlılar ve çocukların en çok şiddete maruz kaldığını ifade eden Ünye İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Psikolojik Danışman Büşranur Kısbet, "Türkiye'de kadına yalnızca kadın olduğu için cinsiyet ayrımı gözeterek bir tür psikolojik, cinsel veya fiziksel eylem olayları vardır. Dünya Sağlık Örgütüne göre dünyada her yıl 1,4 milyon insan şiddet nedeniyle kaybetmektedir. Şiddetten en çok etkilenen kişiler ise kadınlar, çocuklar, göçmenler ve yaşlılar etkileniyor. Şiddeti önlemek için üç tür basamak bulunmaktadır. Bunlar 3 tür korumadır. Ülkemizde şiddet önleme merkezleri kurularak kadına yönelik şiddet konusunda gerekli tedbirler alınacaktır" diye konuştu.


Programda konuşan Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, "Özellikle koruma altındaki vatandaşlarımız koruma altında olmalarına rağmen sonu kötü bir şekilde çocukların gözü önünde ölümle baş başa kalıyorlar. Genel olarak şiddet mağduru insanlarımıza baktığımız zaman şiddet erkekler tarafından uygulanıyor. Buda biz erkekler olarak için acı verici bir durumdur" şeklinde konuştu.


Program sonunda katılımcılar düşüncelerini söyleyerek "Kadına şiddete hayır, öncelik eğitim olmalı" mesajı verildi. - ORDU

Hüseyin Güney, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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