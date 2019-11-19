Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına dikkati çekmek için kafeste oturdu

Kars'ta bir üniversite öğrencisi, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına dikkati çekmek amacıyla "hayatımı karartma" sloganıyla girdiği kafeste sessizce oturdu.

Üniversite öğrencilerinden oluşan Kars Toplum Gönüllüleri (TOG) mensupları ve Türk Kızılay üyeleri, kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturmak ve çocukların özgürlüklerinin kısıtlanmaması için toplumu bilinçlendirmek için Kars Kalesi eteklerinde bir araya geldi.

Ardından TOG mensuplarından Ceren Altınarık, burada bir tel örgülü kafese girip, istismara ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla "hayatımı karartma" sloganıyla sessizce oturdu.

Bu sırada diğer katılımcılar da kafes çevresinde "Çocuklar ölmesin, parkta oynasın", "Çocuklar gülsün dünya dönsün" yazılı dövizler taşıdı.

Daha sonra TOG mensuplarının öncülüğünde Türk Kızılay üyelerinin katılımıyla "şehrin iyi hali" projesi kapsamında "havamı ve hayatımı karartma" sloganıyla da bisikletle tur atıldı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Hemşirelik Bölümü öğrencisi Cennet Kurttekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre sorunları ve çocuk istismarına dikkati çekmek amacıyla farkındalık projesi oluşturduklarını söyledi.

Amaçlarının, seslerini duyurup daha güzel yarınlar oluşturabilmek olduğunu söyleyen Kurttekin, "Ekolojik dengeyi korumak ve bisiklet kullanımını arttırabilmek için bisiklet sürdük. Bisiklet sürerken yolda şarkılar söyleyerek çok güzel vakit geçirdik. Etkinliğimiz çerçevesinde hep birlikte çocuk istismarına dikkati çekmek amacıyla bir kaç günün çalışmasıyla kurduğumuz ekiple, çocuğun özgürlüğünün kısıtlanmasını vurgulamak ve şiddet ile istismara dikkati çekmek için bir arkadaşımız kafese girerek tiyatro gösterisi sundu." diye konuştu.

KAÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi İrem Aras da cinsel istismarı anlatabilecekleri bir tiyatro gösteri sunduklarını ifade ederek, "Arkadaşımızın birisi çocuk rolünde kafese girdi, bizler de ellerimizdeki dövizlerle kafesin yanında bekledik. İstismarın sadece cinsel olmadığını anlatmak için farkındalık oluşturup, bir nebze de olsa insanları bilinçlendirmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Aynı üniversitenin Tarih Bölümü öğrencisi Doğukan Öztürk ise arkadaşlarıyla dünyadaki sorunlara çözüm adına çalışma başlattıklarını anlatarak, bu çalışmayla amaçlarının insanları bilinçlendirmek ve daha güzel yarınlar oluşturabilmek olduğunu söyledi.