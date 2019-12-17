Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Toplantısı" yapıldı

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Toplantısı" yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Toplantısı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Toplantısı" yapıldı.


Vali Soytürk başkanlığında Valliik Yavuz Sultan Selim Toplantı Salonunda "Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Toplantısı" yapıldı.


Toplantıya Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Elbeyli İlçesi Kaymakamı Kadir Duman, Polateli İlçesi Kaymakamı Mahmut Şener ve Musabeyli İlçesi Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İy Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, ilgili daire amirleri katıldı. Toplantıda Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele ile mücadele konusunda ilgili kurumlar sunum yaparak, alınan tedbirler, bundan sonra alınacak tedbirler ele alındı. - KİLİS

Yavuz Sultan Selim, Elbeyli, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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