Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için 5 ülkeden 29 kadın klip çekti (2) - Son Dakika

Kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumda farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin de içinde bulunduğu 5 ülkeden 29 kadın darbedilmiş efekti verilmiş özel makyajlarıyla klip çekti.

Akılda Bin Fikir ve Çeşitlilik Güzeldir eTwinning projeleri kapsamında Arnavutluk, Estonya, Litvanya, Romanya ve Türkiye'den 29 kadın öğretmen hemcinslerine yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı. Bu çerçevede, kadınlar darbedilmiş efekti verilmiş özel makyajları ile işaret dili kullanarak klip çekti.

Proje ortaklarından Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Nevim Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klipte rol aldığını aktardı.

Kadınların hangi ülke, din, dil, ırk ve statüye sahip olurlarsa olsunlar şiddete maruz kalabildiğini belirten Gürel, "Bu insanlık dışı davranışı eğitimciler olarak kınadığımızı işaret dili ile anlatmak için bir hafta boyunca birer saat online ortamda uluslararası işaret dili eğitimcisi Feyzan Şenol öğretmenimizden eğitim aldık." dedi.

Farkındalık oluşturmayı amaçladıklarına işaret eden Gürel, şunları kaydetti:

"Akılda Bin Fikir ve Çeşitlilik Güzeldir eTwinning projeleri ortakları ile bir araya gelerek çeşitli kostüm ve makyajlarla şiddete maruz kalan kadınlarımızın işaret dili kullanarak seslerini duyurmaya çalıştık. Çalışmamız Arnavutluk, Estonya, Litvanya, Romanya ve Türkiye'den 29 kadının katılımıyla gerçekleşti. Klibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yetiştirdik. Topluma duyarlılık ve farkındalık kazandırmak için şiddete uğrayan kadınların sesi olmaya çalıştık. "