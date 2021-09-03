Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için sahaya eşleriyle çıktılar - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında sahaya eşleriyle çıkan sporcular, "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında, kadınların mücadelesinin yanındayız." pankartı açtı.

Lüleburgaz Belediyesince Yıldızlar Futbol Akademisi'nde düzenlenen "Aydın Çelik Futbol Turnuvası"nda mücadele eden cam fabrikası çalışanlarından oluşan takımın sporcuları, kadına karşı şiddete dikkati çekmek için sahaya eşleriyle çıktı.

Takımın oyuncuları ve eşleri ardından "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında, kadınların mücadelesinin yanındayız." pankartı açtı.

Taraftarlar pankarta alkışlarla destek verdi.

Takımın kaptanı Samet Özhan, yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturabilmek amacıyla karşılaşmaya eşleri ve çocuklarıyla geldiklerini söyledi.

Kadına şiddetin her geçen gün arttığına işaret eden Özhan, bu konuya dikkati çekebilmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını kaydetti.

Futbolculardan Ali Yaşar Tuğyan ise kadına şiddetin sadece fiziki olarak değil, yüksek sesle dahi uygulanmaması gerektiğini belirterek, "Eşimi maça çağırınca başta tereddüt etti çünkü ilk defa böyle bir yere geliyor. Beni kırmayıp geldiği için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Tuğyan'ın eşi Serpil Tuğyan da eşinin daveti üzerine çocuğuyla maça geldiğini anlatarak toplumsal bir konuya dikkat çektikleri için tüm sporculara teşekkür etti.

Karşılaşma sırasında bazı sporcuların eşlerinin saha kenarında çocuklarını uyutmaya çalıştığı görüldü.